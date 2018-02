Wong Sio Chak dá início ao processo legislativo da lei-quadro da protecção civil

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, anunciou na sexta-feira que prevê entregar esta semana ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, a proposta de lei-quadro da protecção civil para que se dê início ao processo legislativo. O secretário adiantou esta informação durante a cerimónia de tomada de posse do novo director da Polícia Judiciária, Sit Chong Meng.

Com esta proposta de lei, o Governo pretende definir a regulamentação a ser seguida “nas respostas das autoridades a calamidades e incidentes de segurança, de saúde pública no âmbito da protecção civil”. O documento determina a criação da Direcção de Protecção Civil e de Coordenação de Contingência (DPCCC) e sugere o “agravamento em um terço das penas para a prática de determinados crimes, como a difusão de rumores durante a passagem de tufão ou desastre”.

Na ocasião, Wong Sio Chak indicou que o Governo da RAEM “deu elevada atenção à passagem do tufão ‘Hato’, o mais forte de que há registo e que trouxe um enorme prejuízo a Macau”, indica um comunicado do Governo.

Em conformidade com as instruções do Chefe do Executivo, a tutela da Segurança já procedeu a uma série dos trabalhos, tendo elaborado planos de curto, médio e longo prazo. Segundo o secretário, já foi concluída uma parte dos trabalhos do plano de curto prazo, encontrando-se as restantes tarefas “em desenvolvimento”. O plano a curto prazo centra-se na resposta de emergência, incluindo na aquisição de “hardware” e a criação de um plano de evacuação, enquanto que o plano de médio prazo centra-se na legislação.

Wong Sio Chak admitiu que o facto de alguns equipamentos de rádio e teledifusão terem sido afectados durante a passagem de tufão “Hato”, “provocou problemas numa comunicação atempada de informações ao público”. Na sequência desta situação, o Governo procedeu à aquisição de “walkie-talkies” e à instalação de altifalantes nos veículos de combate ao incêndio. As autoridades planeiam, também, instalar um método de transmissão na segunda e terceira fases do Sistema de Videovigilância. Além disso, o Governo tenciona intensificar “a cooperação com os órgãos de comunicação social”, a fim de melhorar os canais de divulgação de informações e elevar a eficiência através de meios tradicionais e novas tecnologias. C.A