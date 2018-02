TSI lava as mãos da suspensão de Sulu Sou

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) recusou-se a decidir se a Assembleia Legislativa (AL) violou ou não a lei na forma como suspendeu o mandato de Sulu Sou, defendendo que foi uma decisão política. O deputado diz que ainda vai ponderar sobre um eventual recurso.

Vítor Quintã

“Nem sequer o TUI [Tribunal de Última Instância] dispõe de competência” para julgar as decisões políticas do Plenário da AL. Foi desta forma que o TSI rejeitou tanto o pedido de suspensão de eficácia como o recurso contencioso apresentados pelo deputado Sulu Sou, cujo mandato foi suspenso em Dezembro passado, após ter sido formalmente acusado do crime de desobediência qualificada. Ainda assim, Sulu Sou confirmou ao PONTO FINAL que ainda não decidiu se vai ou não recorrer para o TUI.

Em dois veredictos datados de dia 1 de Fevereiro, mas só ontem tornados públicos, a segunda instância sublinha que o regime jurídico “parece ter sido arquitectado para fazer escapar do controlo dos tribunais a actividade do Plenário da Assembleia Legislativa, naquilo que ela tem de geneticamente político”. Ainda assim, os juízes lá defendem que a suspensão não causa qualquer tipo de “lesão” ao cidadão Sulu Sou.

Aliás, uma das duas sentenças assinadas pelo juiz José Cândido de Pinho defende mesmo que a suspensão do mandato do deputado pró-democrata “não passa de um hiato” e “não apresenta nenhuma vertente punitiva ou sancionatória”. Opinião diferente tem o jurista António Katchi, que, um dia após a decisão da AL, defendeu à agência Lusa que a votação revela a vontade da maioria do hemiciclo de “silenciar ao máximo os opositores”.

O TSI acredita até que a suspensão “acaba por ser útil e relevante tanto à causa pública, ao ter por missão a defesa da imagem” da Assembleia, como ao próprio deputado, “que assim passa a ver assegurada a possibilidade de se defender e provar rapidamente a sua inocência”. No caso de Sulu Sou, o julgamento por desobediência qualificada foi adiado pelo Tribunal Judicial de Base no passado dia 16. Na altura a juíza Cheong Weng Tong avisou que, se o TSI aceitasse o pedido de suspensão de eficácia, o deputado retomaria as funções, o que impediria, por conseguinte, o processo judicial de avançar.

Macau “saiu a ganhar”

Mas não é ainda certo que a batalha legal fique por aqui. Num comunicado, Sulu Sou disse que já teria valido a pena ir a tribunal só para obrigar o Presidente da AL, Ho Iat Seng, a aceitar “duas vezes” que a perda de mandato de um deputado é passível de recurso à justiça. “A nossa opinião é que uma deliberação suspendendo o mandato é de natureza semelhante e deveria ter o mesmo estatuto”, defendeu o activista.

Questionado sobre se tem esperança que o TUI partilhe da mesma opinião, Sulu Sou disse ao PONTO FINAL que ainda vão “estudar a sentença” antes de decidir se vai ou não recorrer. Apesar de legalmente o deputado ter até dia 15 de Fevereiro para apresentar um recurso, o mesmo diz que vai anunciar a sua decisão hoje ou amanhã.

No comunicado de ontem o dirigente da Associação Novo Macau preferiu defender que a decisão do TSI “no final de contas vai ajudar a traçar uma linha entre” a AL e os tribunais. Além disso, acrescenta, “Macau já saiu a ganhar: reafirmar a autonomia da AL é uma forma de confirmar também a independência da AL perante o Governo”.

Em Maio de 2016, após um protesto contra uma doação de 100 milhões de renminbis à Universidade de Jinan, na China Continental, uma mão-cheia de manifestantes lançou pequenos aviões de papel para o interior da residência oficial do Chefe do Executivo. Sulu Sou e Scott Chiang, na altura presidente da Novo Macau, foram identificados pela polícia e depois acusados do crime de desobediência qualificada, que corresponde a uma pena de prisão até dois anos ou pagamento de multa até 240 dias. Sulu Sou perderá o mandato se for condenado a uma pena de prisão de pelo menos 30 dias.