TSI dá razão à AL em caso de suspensão de eficácia do mandato de Sulu Sou

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) deliberou ontem a favor da Assembleia Legislativa (AL) em relação ao requerimento apresentado pela defesa do deputado Sulu Sou, cujo mandato se encontra suspenso. Na página electrónica dos tribunais, pode ler-se que foi “absolvido o requerido da instância”, ou seja, o TSI decidiu que os procedimentos tomados pela AL aquando da suspensão do mandato do parlamentar foram os correctos. Ao PONTO FINAL, Sulu Sou disse respeitar a decisão do tribunal, mas não sabe ainda se vai interpor recurso da mesma por não ter tido acesso ao acórdão. Até à hora de fecho desta edição, o documento ainda não tinha sido disponibilizado. Após ser notificada, a defesa tem 10 dias para recorrer da decisão.

“Nós ainda não recebemos a notificação nem o relatório final da Segunda Instância e esperamos recebê-lo amanhã [hoje]. Ainda vamos discutir com o nosso advogado e queremos estudar os detalhes do acórdão antes de decidir qual será o próximo passo”, disse o deputado, frisando que este requerimento incidia apenas sobre as decisões que levaram à suspensão do seu mandato. “Um ponto importante para nós é insistir em tornar claro os procedimentos de suspensão tomados pela Assembleia Legislativa”, sublinhou. Na sua página de Facebook, Sulu Sou acrescenta ainda que “estas acções judiciais podem ajudar a melhor definir os contornos constitucionais do nosso sistema judicial”.

O Tribunal Judicial de Base (TJB) encontrava-se a aguardar por esta decisão do TSI para marcar uma nova data para o julgamento em que Sulu Sou é acusado do crime de obediência qualificada, a par de Scott Chiang. O caso começou a ser julgado em tribunal, a 16 de Janeiro, pela juíza Cheong Weng Tong, mas rapidamente terminou por a magistrada entender que a decisão do TSI podia anular os autos do TJB. Na altura, a juíza evocou o “princípio da continuidade” da audiência, “de forma a evitar que decisões tomadas possam ser consideradas inválidas”. C.V.N