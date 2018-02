Sete entidades ganham subsídio para a arte da comunidade

Há sete entidades seleccionadas para receberem o financiamento do Instituto Cultural (IC) do “Programa de Subsídios à Arte da Comunidade 2018”. A lista de projectos seleccionados inclui as “Bancas de Arte nos Três Candeeiros”, do Armazém do Boi, “Não Abandone os Tempos”, da Associação de Arte Sem Fronteiras, “Projecto Nariz Vermelho”, do Macau Experimental Theatre, “Histórias em Voz Alta”, da Comuna de Pedra, “Zona Costeira do Porto Interior – Projecto de Pequenos Registos da Comunidade”, do grupo Arts Empowering Lab, “Narrativas – Projecto de Coesão Comunitária de Teatro Uma Pessoa Uma História”, da Zero Distance Cooperative e “Espectáculo de Macacos – Projecto de Arte Comunitária de Teatro de Sombras”, da Point View Art Association.

O “Programa de Subsídios à Arte da Comunidade” foi lançado pela primeira vez em Setembro de 2013, tendo como finalidade encorajar os grupos artísticos locais a interagirem com os residentes e a desenvolver criações artísticas nos bairros ou numa comunidade.

Este ano foram recebidas 18 candidaturas, tendo o processo de avaliação decorrido nos dias 20 e 21 de Novembro de 2017, na sede do IC. Os membros do júri incluíram dramaturgos, encenadores, artistas, curadores e formadores em teatro comunitário da Malásia, Hong Kong, Taiwan e Macau.

A avaliação das candidaturas foi feita com base na análise de critérios como “conteúdo e criatividade, características do grupo ou comunidade-alvo, exequibilidade e sustentabilidade do projecto, razoabilidade do orçamento, capacidades da associação e qualificações dos seus agentes, grau de participação dos grupos ou comunidades residentes e compatibilidade do projecto com os objectivos do ‘Programa de Subsídios à Arte da Comunidade’”, indica um comunicado do IC.

Após uma segunda fase de entrevistas e uma última fase de discussão e avaliação, foram atribuídos subsídios às sete associações indicadas. Os projectos serão executados ao longo deste ano.