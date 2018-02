Rumores sobre jogo em Hainão não preocupam Macau

As acções das operadoras de casinos em Macau caíram na sexta-feira após o Washington Post ter avançado a possibilidade da ilha de Hainão legalizar o jogo online. Mas um analista diz que a política do Governo Central não mudou.

Vítor Quintã

“Não vai acontecer”. Foi assim que Grant Govertsen, director-executivo da unidade asiática do banco de investimento Union Gaming, comentou ao PONTO FINAL uma notícia do jornal norte-americano Washington Post, que referia a possibilidade de Hainão legalizar o jogo online. A notícia citava fontes anónimas que descreviam esta medida como o primeiro passo para a abertura de casinos na ilha.

A notícia assustou de imediato os investidores nas operadoras locais, que viram a sua cotação cair mais de 6 por cento na bolsa de Hong Kong na sexta-feira, recuperando ainda assim antes do encerramento da sessão. A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) foi a mais penalizada, com as suas acções a perder 2,6 por cento. Mesmo a Wynn Macau, que já tinha sofrido uma queda acentuada devido às alegações de assédio sexual contra o presidente Steve Wynn, perdeu mais 0,2 por cento.

O Washington Post cita fontes com conhecimento das discussões no interior do poderoso grupo responsável por promover a reforma do país, criado em 2013 e liderado pelo próprio Presidente Xi Jinping. Mas Grant Govertsen desconfia: “Suspeito que isto será rejeitado pela imprensa oficial estatal de forma bastante rápida”. “A política oficial da República Popular da China”, sublinha o analista, “continua a ser anti-jogo”.

Na quinta-feira passada, também a agência de notação Fitch Ratings tinha previsto que a cidade vai continuar sem concorrência quanto aos jogadores chineses. Alex Bumazhny, director sénior da Fitch para Corporate Finance, sublinhou na altura que “Pequim tem um claro interesse em que Macau tenha sucesso como uma Região Administrativa Especial”.

“Ainda menos provável”

Esta não é a primeira vez que Hainão é notícia por causa do jogo. Em 2013 a agência noticiosa Reuters revelou que um hotel na estância turística de Sanya tinha aberto um casino ilegal onde os jogadores podiam apenas ganhar prémios simbólicos, mas que depois podiam trocar por dinheiro. “O Governo rapidamente encerrou” este tipo de estabelecimento, recorda Grant Govertsen.

Pouco tempo depois, o líder do Partido Comunista na província de Hainão, foi sucinto quando questionado sobre a possibilidade de abrir as portas à indústria do jogo. “Não podemos de forma alguma permitir a operação de casinos em Hainão”, disse Luo Baoming em Março de 2014, durante uma reunião do Partido em Pequim.

“A República Popular da China não aceitava [casinos] naquela altura e é ainda menos provável que os aceitem agora”, defende Grant Govertsen. “Honestamente não sei porque é que esta notícia apareceu agora”, admitiu o analista. “Claramente alguém deseja que isto aconteça, mas não consigo imaginar que esta seja uma ideia de Pequim”.

O Washington Post descreve a legalização do jogo como parte de uma nova estratégia para a ilha de Hainão, que incluiria ainda facilitação de vistos e a construção de um novo aeroporto internacional na cidade de Dongfang, na costa Oeste. A ilha tem já três aeroportos, todos na costa Leste. A notícia liga esta estratégia aos problemas financeiros do Governo local e às dívidas do Grupo HNA. O maior conglomerado de Hainão, que inclui a companhia aérea Hainan Airlines, tem os credores à perna após uma ronda de aquisições no exterior, nomeadamente uma participação indirecta de 2,5 por cento na companhia aérea de bandeira portuguesa TAP.