Receitas dos casinos sobem 36,4% em Janeiro

Os casinos de Macau fecharam Janeiro com receitas de 26,26 mil milhões de patacas, mais 36,4% comparativamente a igual período de 2017, indicam dados oficiais ontem divulgados. De acordo com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), em Janeiro de 2017 as receitas dos casinos tinham sido de 19,25 mil milhões de patacas.

Nos 12 meses de 2017, a receita do jogo em Macau cresceu 19,1%, para 265,7 mil milhões de patacas, invertendo uma tendência de queda registada nos três anos anteriores. Janeiro passado marcou o 18.º mês consecutivo de subida das receitas da indústria do jogo. A indústria de jogo começou a recuperar em Agosto de 2016, altura em que terminou um ciclo de 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas das receitas. As receitas dos casinos de Macau vinham a cair há três anos consecutivos: -3,3%, em 2016, -34,3% em 2015 e -2,6% em 2014.