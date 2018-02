Projecto de regulamento redefine critérios de autonomia financeira das entidades públicas

O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre os projectos de regulamento administrativo relativo à regulamentação da lei de enquadramento orçamental e à lei da actividade comercial de administração de condomínios. Conforme o projecto de regulamentação da lei de enquadramento orçamental, a autonomia financeira dos organismos públicos passa a depender não apenas das receitas do organismo, mas da complexidade das tarefas que executam e dos serviços que prestam.

Claúdia Aranda

“A autonomia financeira não depende apenas das receitas do organismo, mas da complexidade das tarefas que executam e dos serviços que prestam”, explicou a sub-directora dos Serviços de Finanças, Daisy Ho, em conferência de imprensa do Conselho Executivo, realizada na sexta-feira, citada pela Rádio Macau.

O projecto do regulamento administrativo prevê uma redefinição dos requisitos da autonomia a conferir aos serviços e organismos públicos, que passa a ser atribuída tendo em conta “a dimensão e a complexidade da sua gestão, a melhoria da eficiência da gestão dos seus recursos financeiros, a criação de condições mais favoráveis à sua actividade, a especificidade das suas funções em que tal autonomia seja indispensável”, explicou o Governo.

O acréscimo da competência relativa à autorização da realização de despesas dos serviços e organismos autónomos autoriza as entidades a gastar até um milhão de patacas. A autorização da realização de despesas por conta dos orçamentos privativos é da competência própria dos conselhos administrativos, ou órgãos colegiais equiparados, dos serviços e organismos autónomos, “sendo o limite da autorização de 5 por cento da receita total prevista no orçamento inicial, não podendo exceder um milhão de patacas”, refere o projecto. Quando tenha sido autorizada a dispensa de realização de concurso ou da celebração de contrato escrito, o limite da autorização é reduzido a metade.

O projecto do regulamento administrativo prevê, também, uma definição das disposições sobre “a execução com maior rigor” do orçamento do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), assim como uma descrição das regras sobre a publicidade e a transparência orçamentais. Em relação ao PIDDA, é proposto um estudo preliminar, o qual deve conter a análise da necessidade, da viabilidade técnica, económica e financeira da criação do projecto.

O Conselho Executivo deu por concluída, também, a discussão sobre o projecto de regulamento administrativo relativo à “Regulamentação da Lei da actividade comercial de administração de condomínios”, que regula as normas de acesso e de exercício da actividade comercial de administração de condomínios no território. O projecto define os procedimentos administrativos para a concessão, renovação, suspensão, levantamento da suspensão e cancelamento da licença de actividade comercial de administração de condomínios. O Instituto de Habitação (IH) é a entidade competente para instruir e decidir sobre os processos relativos a este tipo de licença de actividade comercial de administração de condomínios, de fiscalizar as respectivas actividades, bem como de instruir e decidir sobre os processos sancionatórios relativos às infracções administrativas.