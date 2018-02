Prémio “Tradução Literária Chinês-Português e Português-Chinês” com inscrições abertas

Já começou e prolonga-se até ao dia 29 de Março, o período de inscrições para o Prémio “Tradução Literária Chinês-Português e Português-Chinês”, uma competição criada pela Fundação Macau e Universidade de Macau (UM). Podem candidatar-se a este prémio as obras literárias de ficção, prosa, poesia e teatro publicadas na China ou noutros países em qualquer parte do mundo, entre 1 de Janeiro de 2015 e 31 de Dezembro de 2017.

O Prémio “Tradução Literária Chinês-Português e Português-chinês” é dividido em duas categorias: tradução chinês-português e tradução português-chinês. Cada tradutor poderá enviar até duas obras, não havendo limite para o número de obras enviadas pelas editoras, sendo o prémio atribuído sempre ao tradutor. Para cada categoria será escolhido um vencedor, ao qual será concedido um prémio 50 mil patacas.

Sobre o júri, o director do Departamento de Português da UM, Yao Jing Ming, disse em declarações ao PONTO FINAL, em Novembro do ano passado, que será formado por “tradutores consagrados com muita experiência” da China continental e sinólogos portugueses. O responsável avançou ainda que prevê que a cerimónia de entrega dos prémios aconteça “entre Maio e Junho” do próximo ano. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no website da Universidade de Macau, no website da Fundação Macau e no Departamento de Português da Universidade de Macau.