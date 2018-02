Mais de 6.500 crianças inscritas no ensino infantil pela primeira vez

O registo central para acesso escolar das crianças ao ensino infantil pela primeira vez, do ano lectivo de 2018/2019, terminou no dia 20 de Janeiro com a inscrição de mais de 6.500 crianças, indica uma nota informativa da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). Do total das crianças inscritas, 98 por cento são residentes de Macau. As escolas vão publicar os horários das entrevistas das crianças para o acesso escolar ao ensino infantil no período entre 2 e 13 de Fevereiro.

A DSEJ apela aos encarregados de educação para que efectuem uma boa preparação das entrevistas de acesso escolar dos seus educandos, consultando em detalhe os regulamentos de inscrição publicados pelas escolas escolhidas e concluindo as respectivas formalidades na data e horário definidos pelas escolas.

A DESJ recomenda, também, que os pais reforcem a comunicação e incentivem os seus educandos, de modo a fortalecer a sua auto-confiança. Para as entrevistas devem levar consigo os documentos exigidos pelas escolas e auxiliar os seus educandos para que fiquem mais descontraídos durante as entrevistas.