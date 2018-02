Mais de 500 pessoas receberam ontem a vacina da gripe

Foram ontem vacinadas contra a gripe 530 pessoas, informaram os Serviços de Saúde, em comunicado. Destas, cerca de 130 eram crianças com menos de cinco anos. Na segunda-feira entrou em vigor um mecanismo de marcação de vacinação contra a gripe e, entre as 17 horas de quarta-feira e de ontem, foram agendadas 1.217 marcações, das quais 320 correspondem a crianças com menos de cinco anos.

Desde o primeiro dia do ano até à tarde de ontem, os Serviços de Saúde registaram 46 casos de infecção colectiva de gripe, sendo que apenas um ocorreu numa casa de reabilitação e os restantes em estabelecimentos escolares. Durante o mesmo período, o organismo deu conta de 20 casos graves de gripe associada a pneumonia, um deles resultando numa vítima mortal. Três pessoas encontram-se internadas em estado clínico considerado estável e 16 já tiveram alta.