Macau, Taiwan e Malásia no ciclo de cinema em chinês da Cinemateca Paixão

As primeiras longas-metragens premiadas de realizadores de Taiwan e da Malásia e primeiras obras de Macau preenchem a programação do ciclo dedicado ao “Ano Novo Chinês em Fevereiro: O poder do Cinema em Língua Chinesa”. Amanhã, às 19h30, a Cinemateca Paixão mostra “The Great Buddha+”, de Taiwan, seguindo-se às 21h30, “Shuttle Life”, da Malásia. A primeira longa de Lorence Chan Ka Keong, de Macau, “Passing Rain_Sneak Show”, é projectada a 16 de Fevereiro, às 16h30.

Cláudia Aranda

A multi-premiada comédia a preto-e-branco do realizador de Taiwan Huang Hsin-yao,“The Great Buddha +”, é o filme em exibição amanhã, às 19h30, integrado no ciclo da Cinemateca Paixão dedicado ao “Ano Novo Chinês em Fevereiro: O poder do Cinema em Língua Chinesa”. No mesmo dia, às 21h30, segue-se “Shuttle Life”, do realizador da Malásia, Tan Seng-kiat, formado em cinema em Taiwan.

A primeira longa-metragem de Lorence Chan Ka Keong, de Macau, “Passing Rain_Sneak Show” é projectado a 16 de Fevereiro, às 16h30. Esta produção do cineasta, membro da “Associação de Audio-visual CUT”, contou com o patrocínio do “Programa de Apoio à Produção Cinematográfica de Longas-Metragens” de 2013, promovido pelo Instituto Cultural, no valor de 1,5 milhões de patacas. Depois da estreia mundial em Dezembro, no 2º Festival Internacional de Cinema de Macau, a Cinemateca Paixão projecta pela primeira vez a longa-metragem de estreia deste realizador de Macau.

Os filmes integrados no ciclo são falados em mandarim ou em cantonês, mas legendados em inglês. A programação prevê mais do que uma projecção de algumas das produções, em Fevereiro e Março.

Ciclo preenchido com primeiras obras premiadas

Neste ciclo da Cinemateca Paixão predominam as primeiras longa-metragens, algumas multi-premiadas. O documentarista taiwanês Huang Hsin-yao, autor de documentários como “Bluffing” e “Taivalu”, realizou uma primeira curta-metragem intitulada “The Great Buddah”, nomeada para o prémio de melhor curta-metragem nos Golden Horse Awards. Em 2017, Huang Hsin-yao transformou “The Great Buddah+” numa longa-metragem, que ganhou o Grande Prémio no Festival de Cinema de Taipé, foi nomeado para vários prémios e acabou por conquistar o prémio para melhor novo realizador, melhor argumento adaptado e melhor cinematografia na 54ª edição dos Golden Horse Awards, no ano passado.

“Shuttle Life” é, também, a primeira longa-metragem de Tan Seng-Kiat. A obra foi a grande vencedora do “Asian New Talent Award”, do Festival Internacional de Cinema e Televisão de Xangai, de 2017. “Shuttle Life” ganhou, igualmente, o Million-Dollar Grand Prize em 2014, no Taipei Golden Horse Film Project Promotion (FPP). O filme foi nomeado ainda para os prémios de Melhor Novo Realizador e Melhor Cinematografia dos Golden Horse Awards de 2017.

O ciclo na cinemateca segue com “Love Education”, a 14 de Fevereiro, pelas 19h30, realizado e protagonizado pela actriz e argumentista nascida em Taiwan, Sylvia Chang. A realizadora de “Tempting Heart” (1999) e “20:30:40” (2004) aborda em “Love Education” um drama de relacionamento em torno de três gerações de mulheres de uma família chinesa. “Love Education” foi o filme de encerramento do Festival Internacional de Cinema de Busan, na Coreia do Sul, e do Festival de Cinema Asiático de Hong Kong, e foi nomeado para sete Golden Horse Awards em 2017, incluindo melhor filme e melhor realizador.

O ciclo completa-se com “Histórias de Macau 2: Amor na Cidade”, para as quais Chu Iao Ian convidou seis novos realizadores – macaenses, portugueses e chineses – para produzir seis curta-metragens sobre o amor e a cidade. As seis histórias são: “Um Livro a Lembrar” (realizado por Jordan Cheng), “June” (Fernando Eloy), “Sofá” (Ao Ieong Weng-Fong), “O Bolo” (Tou Kin Hong), “Chocante” (Elisabela Larrea), e “Mundo Gelado” (Harriet Wong).