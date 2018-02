Líderes da “Revolução dos Guarda-chuvas” nomeados para Prémio Nobel da Paz

Um grupo de congressistas norte-americanos – oito republicanos e quatro democratas – nomeou os líderes da “Revolução dos Guarda-chuvas” e o próprio movimento para o Prémio Nobel da Paz. A nomeação, que será analisada pelo Comité do Nobel antes de este decidir se os candidatos são ou não elegíveis, é vista “claramente” por Carlos Frota como uma manobra dos Estados Unidos. Para o pró-democrata Scott Chiang e o politólogo Larry So, esta é uma boa notícia, ainda que carregada de futuras implicações políticas.

Catarina Vila Nova

Os activistas Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow, e o movimento que lideraram em 2014 – “Umbrella Revolution” (“Revolução dos Guarda-chuvas”) – foram nomeados para o Prémio Nobel da Paz por um grupo de congressistas norte-americanos. Entre eles está o senador republicano Marco Rubio que, num comunicado citado pelo diário britânico The Guardian, explica a decisão com base na “dedicação consistente e pacífica a um Hong Kong mais livre e próspero”. A nomeação foi de imediato classificada como uma manobra política por parte dos Estados Unidos da América (EUA) e uma que será entendida como um confronto por parte do Governo Central. Assim a vêem Larry So e Scott Chiang, que olham para a notícia com um misto de apreensão e satisfação, e Carlos Frota que, por sua vez, lhe aponta duras críticas.

“É claramente uma designação de carácter político para embaraçar a China”, começou por dizer o antigo embaixador português, em declarações ao PONTO FINAL. “Eu percebo o sentido mais lato do Prémio Nobel como galardoando individualidades que, claramente, tiveram um impacto a nível global no mundo pela sua acção humanitária e a favor da paz em geral”. Para Carlos Frota, a credibilidade de alguns dos Prémios Nobel mais “controversos” – categoria onde insere o da Paz – tem sido afectada pelo que diz ser um “tipo de instrumentalização a favor das políticas de uns e de outros”. “Era bom que o Comité Nobel tivesse independência suficiente para resistir a estas pressões”, considerou.

Também o activista local Scott Chiang vê esta nomeação como politicamente motivada, mas questiona: “Em que sentido?”. “Será isto uma conspiração perpetrada por políticos americanos para derrubar o Governo chinês? Talvez não”, ironiza. Apesar das motivações que terão ou não conduzido a esta decisão, o antigo presidente da Associação Novo Macau, o maior grupo pró-democrata de Macau, receia as repercussões que se podem abater sobre os três jovens por parte do Governo Central, e o foco que sobre eles irá incidir caso sejam os laureados. “Se eles receberem o prémio têm de ter muito cuidado na abordagem que escolherem, que deverá permanecer pacífica. Ao receberem este prémio eles ficam sujeitos a um código de conduta bastante estrito”, alertou.

“ESPERO QUE ESTES JOVENS NÃO SE TORNEM NUM BODE EXPIATÓRIO”

O politólogo Larry So olha para esta nomeação com satisfação, no sentido em que entende que irá atrair atenção internacional para o movimento e reconhecimento para os jovens que “conhecem os riscos e, mesmo assim, não têm medo de falar”. Porém, So teme que os activistas sejam apanhados no meio das relações entre a China e os EUA e se acabem por tornar num “bode expiatório”. “Eu não vejo que isto vá prejudicar as suas relações porque existem muitos interesses económicos entre estes dois países. Este é apenas um gesto político para fazer com que a China fique mal vista na arena internacional em termos de protecção da democracia e direitos humanos. Só espero que estes jovens não se tornem num bode expiatório”, notou.

Carlos Frota, por sua vez, entende esta nomeação como uma continuação do discurso “anti-China”, que tem sido perpetrado desde o início da Administração Trump. “Os Estados Unidos estão numa onda de progressiva confrontação com a China. O discurso do Presidente Trump não vai noutro sentido e, portanto, isto vai um bocadinho a reboque de uma retórica anti-China que não prestigia as qualidades de liderança de quem as profere e que, também, não favorece um clima de distinção e de diálogo entre os países”, criticou.

Já Scott Chiang olha para a questão numa forma mais abrangente e que ultrapassa a Administração Trump. “Se isto reflecte a direcção do Departamento de Estado [dos EUA], eu não sei, mas isto tem-se vindo a arrastar há anos. Coisas semelhantes aconteceram [como forma de] apoio a Taiwan ou ao Tibete, isto não é novo. Isto pode ser tóxico porque assim que Pequim te identifica como um aliado dessas pessoas, isso quer dizer problemas”, considerou.

DA NOMEAÇÃO À ENTREGA DO PRÉMIO

Se os três activistas receberem o galardão, Joshua Wong será o segundo laureado do Nobel da Paz mais jovem – a seguir a Malala Yousafzai, que o recebeu com 17 anos, em 2014 – e esta será a primeira vez que o mesmo é atribuído a cidadãos de Hong Kong. Esta possibilidade é vista com algum distanciamento por parte de Larry So, que não tem grandes expectativas para a sua concretização. “Tenho as minhas reservas porque este é um movimento nacional mas será que consegue chegar à arena internacional? Estes jovens não chegaram a esse ponto, mas vai depender do número de nomeados. Mas não tenho grandes esperanças que eles consigam ser galardoados”, assumiu.

O prazo para a entrega de nomeações terminou na passada quinta-feira. Podem apresentar as suas candidaturas antigos laureados do Prémio Nobel da Paz, membros de assembleias ou governos nacionais, antigos ou actuais elementos do Comité do Nobel Norueguês, directores de institutos de investigação da paz ou de política internacional, entre outros organismos e individualidades. Até Março, o Comité Nobel vai analisar o trabalho dos nomeados e reunir uma ‘short list’ dos candidatos finais. O vencedor será conhecido em Outubro e a cerimónia de entrega do prémio acontecerá em Dezembro.