Lei de bases de gestão das áreas marítimas pode pôr em causa 47 diplomas legais

Actualmente em sede de comissão, a proposta de lei de bases de gestão das áreas marítimas pode vir a pôr em causa 47 diplomas. Os deputados que integram a 2ª Comissão entendem que a lei não deve entrar em vigor no dia seguinte à sua aplicação e sugerem o aditamento de uma norma para a sua revisão futura.

Catarina Vila Nova

A lei de bases de gestão das áreas marítimas, que se encontra actualmente a ser analisada em sede de comissão, pode pôr em causa 47 diplomas legais já em vigor. O número foi ontem avançado por Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), responsável pela discussão na especialidade da proposta de lei. “Temos que ver como é que esses diplomas se vão articular com a presente lei de bases de gestão das áreas marítimas e se haverá necessidade de revogação de alguns dos diplomas existentes”, disse o deputado.

Instado a referir alguns dos diplomas legais que poderiam ser afectados com a entrada em vigor da actual proposta de lei, Chan Chak Mo apontou como exemplo uma das competências dos Serviços de Alfândega. “Neste momento, os Serviços de Alfândega têm o seu trabalho definido numa área de águas marítimas tradicionais, por exemplo, junto à Torre [de Macau, onde] existem umas embarcações do interior da China. Nós não podemos dizer para eles saírem daquela zona porque é uma zona de águas marítimas tradicionais e os Serviços de Alfândega só actuam segundo a lei vigente e não há essa competência”, explicou.

Os elementos do grupo de trabalho entenderam que a entrada em vigor da lei em questão não deverá ser no dia seguinte à publicação em Boletim Oficial, algo que está previsto acontecer na proposta elaborada pelo Governo. Isto porque, explicou o presidente da 2ª Comissão, “a gestão de águas marítimas é muito abrangente” e “porque pode haver necessidade de uma maior divulgação das normas a serem aplicadas”. Questionado quanto ao espaço de tempo necessário, Chan Chak Mo remeteu esta questão para o Executivo. “Esta é uma decisão do Governo porque sabemos que há muitos diplomas complementares que têm que ser uns revogados e outros produzidos. Depende do entendimento do Governo definir o prazo”, considerou.

No que à gestão das áreas marítimas diz respeito, os deputados querem obter do Governo um esclarecimento quanto ao seu funcionamento futuro. A proposta de lei prevê a criação de um órgão coordenador e estabelece como entidades competentes a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). Actualmente, existe ainda a Comissão Coordenadora de Gestão e Desenvolvimento das Áreas de Jurisdição Marítima, que é composta pelos cinco secretários e outros organismos governamentais. “Portanto, é necessário saber a relação entre essas três entidades”, considerou Chan Chak Mo.

Os deputados que integram a comissão entenderam também ser necessário aditar uma norma para a revisão da lei de bases de gestão das águas marítimas sem, contudo, apresentarem uma proposta. “Aqui [na proposta de lei] não menciona qualquer prazo ou período de tempo. Temos que ver o tempo que o Governo vai levar para a produção dos regulamentos administrativos e como é que vai ser depois aplicada a lei”, notou Chan Chak Mo.