Jovens promissores da ópera cantonense apresentam “A Lenda da Cobra Branca” no Cinema Alegria

A ópera cantonense “A Lenda da Cobra Branca” sobe ao palco do Cinema Alegria no próximo mês e junta jovens de Macau, Hong Kong e Macau. O espectáculo apresenta sete actos do clássico chinês que reúne a vertente popular do país e a ópera de ‘wen wu’, e integra o projecto de cooperação cultural do Grande Delta do Rio das Pérolas de 2018, que pretende dar a conhecer os jovens promissores das três regiões. Em Macau, a actuação terá lugar no dia 11 de Fevereiro, pelas 19h30.

“‘A Lenda da Cobra Branca’ tem origem no conhecido conto popular e narra a história de amor entre Bai Suzhen e Xu Xian, sendo um clássico que reúne de forma brilhante uma forte base popular à ópera wen wu. O programa desta actuação inclui sete actos do clássico “A Lenda da Cobra Branca”: Passeando pelo Lago Ocidental, Uma Transformação Surpreendente, Roubando a Planta Mágica, Alagando o Templo de Jinshan, A Ponte Quebrada, Preso na Tigela Dourada e A Queda do Pagode”, explica o Instituto Cultural (IC), em comunicado.

Entre os jovens actores que participam na “Apresentação de Novas Estrelas da Ópera Cantonense de Guangdong, Hong Kong e Macau” incluem-se Yan Jinfeng, Kang Jian e Mo Weiying, do Teatro de Ópera Cantonense de Guangdong, Chan Kei-ting, Wong Po-huan, Man Shuet-kau e Ruan De-wen, da Associação de Artistas Chineses de Hong Kong, ou Mok Weng Lam, Cheong Sut Ian, Kong Wai Lam e Tang Chi Kin, da União Geral das Associações dos Moradores de Macau.

A ópera cantonense é um dos itens da lista de património cultural intangível de Macau. O projecto é co-organizado pelo Departamento Cultural da Província de Guangdong, pelo Gabinete para os Assuntos Internos de Hong Kong e pelo IC, com a cooperação do Teatro de Ópera Cantonense de Guangdong, da Associação de Artistas Chineses de Hong Kong e da União Geral das Associações dos Moradores de Macau. Os bilhetes para o espectáculo já se encontram à venda nas bilheteiras do Cinema Alegria por 30 patacas, não havendo lugares marcados.