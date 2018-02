“It’s Carnaval”: Os ritmos do Brasil voltam ao Pacha Macau

No próximo Sábado, a partir das 23 horas, a Casa do Brasil volta a assinalar o Carnaval no território com uma festa ao ritmo dos sons brasileiros. “It’s Carnaval”, no Pacha, propõe uma longa noite de dança a todos os que gostam de se fantasiar.

A Casa do Brasil em Macau volta a organizar, no território, uma noite que convida à dança todos aqueles que cumprem a tradição de festejar uma das maiores festividades a nível mundial. As celebrações do Carnaval voltam a ter lugar no Pacha Macau, têm início às 23 horas do próximo Sábado e prolongam-se até de madrugada, com os ritmos do Brasil e os disfarces e as máscaras como elementos centrais da festa. “It’s Carnaval” é organizada pela comunidade brasileira local e conta com actuações do grupo Dança Brasil e do Dj Julian Ortiz.

Este é o 9º ano consecutivo que a Casa do Brasil em Macau prepara (oficialmente) uma noite especialmente dedicada às comunidades radicadas no território que celebram a festa de origem pagã. As inscrições para o evento abriram em meados deste mês na página de Facebook do organismo e contam-se já cerca de 300 pessoas confirmadas.

“As pessoas podem ir fantasiadas, mas não é obrigatório e não pagam entrada se nos contactarem e estiverem na ‘guest list’”, disse ao PONTO FINAL Jane Martins, presidente da Casa do Brasil em Macau. Quem não se inscrever previamente, terá de pagar 100 patacas à entrada do espaço nocturno.

“É muito bom organizar aqui, em Macau, porque a gente está longe do nosso país – os portugueses eu sei que também têm Carnaval –, as comunidades aqui gostam e têm o costume do Carnaval. Então, para nós, a gente gosta desse momento, de se sentir em casa, de não ficar fora dessa festa que é uma das maiores festas do mundo. E é um dos eventos maiores da cultura brasileira. Todos os brasileiros que estão aqui ficam muito felizes que a gente faça essa festa”, contou Jane Martins.

A proximidade ao Ano Novo Chinês, porém, deixa a dirigente associativa reticente. “Muitas pessoas viajam, portanto a gente acredita que talvez esse ano não vá ter tanta gente quanto no ano passado. Mas as 300 pessoas confirmadas até hoje já dá para animar bastante.”

“It’s Carnaval” marca o arranque do calendário anual das festas da Casa do Brasil. Seguem-se “Colours of Brasil”, no final do mês de Abril, e “Copacabana”, que terá lugar em Setembro, e que em 2017 atraiu largas dezenas ao Pacha.