Intoxicação por monóxido de carbono causa morte a mulher de 29 anos

Uma mulher de 29 anos faleceu na noite de sábado devido a intoxicação por monóxido de carbono. Em comunicado, os Serviços de Saúde explicam que a mulher foi encontrada inanimada pelo seu marido na casa-de-banho e que, quando os bombeiros chegaram ao local, a paciente não tinha sinais vitais, não respirava e não tinha pulsação. A mulher chegou a ser transportada para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, acabando por falecer apesar dos esforços de reanimação. O organismo explica que o esquentador do apartamento estava instalado na casa-de-banho e que as janelas da divisão estavam entreabertas quando a mulher estava a tomar banho. Os Serviços de Saúde suspeitam que a intoxicação tenha sido provocada por inalação de monóxido de carbono, causada num ambiente com má ventilação.

Os Serviços de Saúde dão conta de um outro caso de intoxicação por monóxido de carbono, também causado durante o banho e por má ventilação. Neste caso, uma jovem de 14 anos manifestou indisposição depois de ter tomado banho, acabando por desmaiar. A paciente foi transportada para o Hospital Kiang Wu e a intoxicação foi confirmada após análise sanguínea. A jovem está internada para tratamento e encontra-se em estado estável. No mesmo comunicado, os Serviços de Saúde explicam que, após investigação, foram descobertos problemas no tubo de exaustão do esquentador e suspeita-se que a intoxicação tenha sido provocada por monóxido de carbono residual num ambiente com má ventilação.