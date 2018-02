Grande Baía vai criar programa conjunto de turismo

As três regiões que compõem a Grande Baía vão criar um programa conjunto de turismo. A medida foi anunciada no decorrer da 78ª Reunião de Trabalho da Organização de Promoção Turística de Guangdong, Hong Kong e Macau, organismo que este ano será presidido pela Administração do Turismo de Guangdong. No encontro, onde esteve presente Helena de Senna Fernandes, responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo, foi acordado um conjunto de medidas no sentido de uma maior promoção conjunta do turismo das três regiões.

Os representantes dos três territórios concordaram também em realizar acções de promoção turística no interior e exterior da China e em continuar a promover expositores conjuntos em feiras de turismo. Em representação do Executivo da RAEM esteve Helena de Senna Fernandes, do Hong Kong Tourism Board estiveram o seu director executivo e vice-directora executiva, Anthony Lau e Becky Ip, e da Administração do Turismo de Guangdong, a directora-geral e o sub-director, Zeng Yingru e Mei Qiji.