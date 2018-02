Governo refuta acusações de representante dos proprietários do Pearl Horizon

Em comunicado, o Governo veio defender-se do que diz ser uma “acusação infundada” feita pelo presidente da Associação dos Proprietários do Pearl Horizon, Kou Meng Pok. Após uma reunião entre as três partes, que decorreu no passado dia 6 de Janeiro, o dirigente associativo acusou o Executivo de ter rejeitado o requerimento de negociação apresentado pela empresa Polytec e de lhe “faltar sinceridade”. O Governo vem agora dizer que, desde o início deste caso, “tem mantido, com a máxima sinceridade, diálogo e comunicação com as partes envolvidas”.

“Sendo representante da Associação dos Proprietários do Pearl Horizon, o Sr. Kou Meng Pok participou e testemunhou presencialmente todo o decurso da referida reunião trilateral. A acusação de o Governo ter rejeitado o requerimento de negociação apresentado pela empresa promotora e de faltar sinceridade ao Governo, em nada corresponde à verdade dos factos”, indica o comunicado do gabinete da secretária para a Administração e Justiça.

Na reunião em questão, os representantes dos proprietários reiteraram as suas exigências de receberem as casas que tinham comprado e de que o edifício fosse construído no mesmo local, de acordo com o plano original. Por sua vez, a Polytec garantiu que iria assumir as suas responsabilidades “até ao fim” perante os compradores das fracções em construção, independentemente do resultado do processo judicial.

No mesmo comunicado, o Governo recorda que já dispõe de um “projecto básico” para o futuro aproveitamento do terreno onde estava a ser construído o empreendimento Pearl Horizon. Contudo, uma vez que o caso sobre a concessão do lote ainda se encontra na fase de processo judicial, o projecto apenas será divulgado após a sentença ter sido proferida, de forma a proteger “da melhor forma os interesses dos pequenos proprietários”.

Ainda esta semana, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) veio suspender todos os processos relacionados com o Pearl Horizon até haver um veredicto final sobre a decisão do Governo de retirar o terreno à concessionária. C.V.N