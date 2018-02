Francisco Ricarte apresenta exposição de fotografia na Creative Macau

Francisco Ricarte é um entusiasta da fotografia que encontra na identidade, no lugar e na memória os temas que o conduzem à exploração dos assuntos urbanos, cultura visual, literatura e poesia, que lhe servem de inspiração. Ricarte inaugura no próximo dia 8 de Fevereiro, na Creative Macau, “Somewhere”, uma exposição que “não é sobre lugares específicos, mas sobre como nós compreendemos a sua natureza e presença”.

O conceito por detrás da mostra, que se prolonga até ao dia 17 de Março, parte de uma afirmação do pintor alemão Caspar David Friedrich: o pintor retrata não “aquilo que ele vê diante dele, mas aquilo que ele vê dentro dele”.

A declaração de “como os nossos olhos (a nossa mente) vê e compreende a realidade da natureza e da sua beleza, ainda que possam ser afectados por alterações inesperadas, é a chave principal para esta série fotográfica ‘Somewhere’”, escreveu Francisco Ricarte no seu manifesto artístico.

A série de Ricarte, arquitecto de profissão e amante de fotografia há mais de 40 anos, tenta capturar o “dentro do silêncio” e os lugares que agarraram a atenção do próprio. “Esta série é o resultado de um número de visitas a ‘outros lugares’, alguns perto e alguns longe, e foi desenvolvida na última década. Estas fotografias foram ‘trazidas à luz’ nos últimos anos através de um processo digital, de uma forma pessoal criativa que pretende expressar a moldura estética da mente do fotógrafo e a sua percepção da natureza e dos seus valores.”

Francisco Ricarte, nascido em 1955, chegou a Macau em 2006. A Ásia fascina-o desde que chegou ao território e permitiu-lhe formar uma nova perspectiva sobre o mundo.