Fitch: “Hipóteses reduzidas” de haver novo operador de jogo

É pouco provável que Macau abra as portas a uma nova concessionária de jogo em 2020, mas se isso acontecer será uma empresa local, prevê a Fitch Ratings. A agência de notação diz ainda que “está em cima da mesa” um eventual pagamento avultado para a renovação das licenças existentes.

Vítor Quintã, em Hong Kong

A agência de notação Fitch Ratings divulgou ontem, em Hong Kong, as suas previsões para o mercado do jogo em Macau este ano, que incluem um aumento de 11 por cento nas receitas, muito abaixo do crescimento de 19 por cento registado em 2017. Num dia em que a Direcção para a Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) revelou que as receitas de Janeiro registaram a subida mais acentuada em quase quatro anos, 36,4 por cento, Colin Mansfield, director da Fitch para Corporate Finance, admitiu que a previsão da empresa é “conservadora”.

Cautelas que também se estendem à renovação das licenças de jogo, que começam a expirar em 2020. Embora Alex Bumazhny, director sénior da Fitch para Corporate Finance, sublinhe que “não há garantias que as concessões sejam renovadas, porque pelo menos formalmente haverá um novo concurso”, ele acredita que “é possível que [as licenças da] MGM e a SJM sejam simplesmente prolongadas até 2022”, altura em que as restantes quatro concessões e subconcessões terminam.

A agência parte do princípio que as seis operadoras existentes vão continuar, diz Bumazhny, “com hipóteses reduzidas de haver um novo detentor de licença”. Questionado sobre quem está melhor posicionado para ser a sétima concessionária, o analista confirmou que uma empresa local “teria vantagens no que toca a obter uma licença”.

Dinheiro na mesa

Há várias companhias a operar casinos em Macau sob a licença de uma das seis operadoras, a começar pelo antigo deputado Chan Meng Kam, que gere o Taipa Square, o Golden Dragon, o Royal Dragon e comprou no mês passado o Lan Kwai Fong. Também a Macau Legend, de David Chow, abriu há um ano o hotel-casino Legend Palace, a juntar ao Babylon na Doca dos Pescadores, enquanto a Kingston Financial de Polyanna Chu detém os casinos Casa Real e Grandview.

Após uma conferência de imprensa, Alex Bumazhny disse ao PONTO FINAL acreditar que o Governo tem também “em cima da mesa” a possibilidade de exigir às concessionárias uma quantia avultada para a renovação das licenças. “Seria uma forma do Governo conseguir algo das operadoras sem prejudicar a estabilidade das suas operações”, explicou o analista.

Pelo contrário, a Fitch acha “improvável” que a DICJ aumente o imposto directo sobre as receitas do jogo, que actualmente chega aos 39 por cento, sem contar com 1,6 por cento da receita destinados à Fundação Macau e 2,4 por cento que têm por destinatário o fundo de apoio ao planeamento urbanístico, promoção turística e segurança social. O total cobrado aos casinos “é já muito elevado para esta região”, diz Bumazhny, e uma subida tornaria a cidade “menos competitiva”.