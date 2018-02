Festividades do Ano do Cão arrancam a 15 de Fevereiro

As “Festividades do Ano Novo Lunar do Cão”, que assinalam o Ano Novo Chinês, vão incluir uma série de actividades como workshops, espectáculos, actividades e exposições, a acontecer em vários pontos da cidade. Entre 15 a 19 de Fevereiro, o ciclo Feliz Ano Novo Lunar – Espectáculos Étnicos do Ano Novo Chinês 2018 vai desenrolar-se na Praça do Tap Siac, no Anim’Arte NAM VAN, na Praça do Mercado de Iao Hon e no Templo de Pak Tai, na Taipa, com apresentações da Companhia Wulanmuqi, proveniente de Horqin, na Mongolia Interior.

De 16 a 19 de Fevereiro, realizam-se “workshops” de artesanato tradicional e gastronomia no Anim’Arte NAM VAN. Na mesma altura, vão realizar-se, também, jogos interactivos tradicionais, workshops de caligrafia e pintura da Mongólia Interior e uma exposição de trajes tradicionais. De 16 a 18 de Fevereiro há espectáculos de dança do leão na Casa do Mandarim, todo os dias, às 15 horas, enquanto a Casa de Lou Kau e a Antiga Residência do General Ye Ting servirão de palco para os “Espectáculos do Ano Novo Chinês 2018”.

O bailado Guerreiros de Ópera, cujos bilhetes já estão à venda na bilheteira online de Macau, terá lugar no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau no dia 3 de Março. De 14 de Fevereiro a 11 de Março, a “Exposição de Trajes Étnicos da Província de Yunnan e da Região Autónoma da Mongólia Interior” estará patente no Pavilhão Chun Chou Tong do Jardim Lou Lim Ioc. De 14 a 19 de Fevereiro, vai estar presente um artesão a apresentar artesanato étnico.

Nos dias 10, 11 e 15 de Fevereiro, terão lugar sessões de demonstração de caligrafia chinesa na Casa do Mandarim. De 3 a 28 de Fevereiro, serão disponibilizados carimbos com símbolos associados ao Festival da Primavera no Posto do Guarda-Nocturno do Patane e, de 13 a 21 de Fevereiro, na Academia Jao Tsung-I. Entre 10 e 11 e entre 16 e 18 de Fevereiro, será realizado um “Workshop de Criação de Moinhos de Papel” na Antiga Farmácia Chong Sai. Um “Workshop de Modelagem em Plasticina” realiza-se na Casa Cultural de Chá de Macau, de 10 a 11 de Fevereiro. As celebrações incluem sessões de leitura infantil em bibliotecas dispersas pela cidade.