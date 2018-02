Estados da Ásia-Pacífico comprometem-se a manter segurança na aviação

Uma delegação de Macau, liderada pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, participou em Pequim na Conferência Ministerial da Ásia-Pacífico sobre Aviação Civil, como parte da representação da China. O evento decorreu entre 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro.

As delegações presentes assinaram uma declaração através da qual os Estados participantes se comprometem a “manter a segurança operacional da aviação, aumentar a capacidade e a harmonização na gestão do tráfego aéreo, criar uma autoridade independente de investigação de acidentes, e dar prioridade ao desenvolvimento do capital humano”, refere um comunicado da Autoridade de Aviação Civil.

A Conferência Ministerial foi organizada conjuntamente pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) e Administração da Aviação Civil da China (CAAC). No evento estiveram presentes cerca de 300 participantes, representando 42 delegações, provenientes de 36 países e seis organizações internacionais.