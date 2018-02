Escândalo em torno de Steve Wynn “sem precedentes” em Macau

O regulador do jogo no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, confirmou ontem uma investigação às alegações de assédio sexual contra o empresário Steve Wynn. Mas a agência de notação Fitch Ratings admite não saber o que irá fazer a RAEM, pois esta é uma situação “sem precedentes” em Macau.

Vítor Quintã, em Hong Kong

Numa reunião à porta aberta realizada ontem (hora de Macau), o regulador do jogo no Estado norte-americano de Massachusetts confirmou uma investigação oficial às alegações de assédio sexual contra o empresário Steve Wynn. Karen Wells, directora do Gabinete de Investigação e Justiça do regulador, sublinhou que a Wynn Resorts – empresa mãe da operadora Wynn Macau – não revelou que o director executivo tinha pago 7.5 milhões de dólares norte-americanos (60.4 milhões de patacas), num acordo extrajudicial, a uma manicure que trabalhava no casino Wynn Las Vegas e o acusava de abuso sexual. A Wynn Resorts está a construir um casino em Boston, a capital de Massachusetts.

Na terça-feira, o advogado Pedro Cortés disse ao PONTO FINAL que se a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) acreditar que este caso “contamina a própria concessionária”, diz o advogado, a Wynn Macau poderia mesmo perder a licença de jogo na RAEM. A DICJ reuniu-se na segunda-feira com “a direcção” da operadora de jogo, que prometeu “cooperar plenamente com qualquer pedido” efectuado pelo regulador. O PONTO FINAL perguntou à DICJ que informação tinha sido pedida à operadora de jogo e se seria aberto um inquérito, mas não recebeu nenhuma resposta concreta.

Alex Bumazhny, director sénior da Fitch para Corporate Finance, disse ontem em Hong Kong que “é difícil saber o que o Governo de Macau vai fazer”, porque esta é uma situação “sem precedentes” na cidade. Nos Estados Unidos, “na pior das hipóteses” a Wynn Resorts poderia ser obrigada a “separar-se” de Steve Wynn em causa, forçando também o magnata, o principal accionista da empresa, a vender a sua participação, diz o analista.

Bumazhny acredita que ainda é cedo para arriscar uma previsão, porque “os reguladores vão levar o seu tempo e pode demorar bastante até se resolver”. Ainda assim, ele admite que o resultado das investigações lançadas nos estados norte-americanos de Massachusetts e Nevada são “o principal risco” para a Wynn Macau.

Perigo para a marca

A Standard & Poor’s reviu ontem em baixa a perspectiva para a Wynn Resorts, de estável para negativa. A agência de notação teme que as alegações que pesam sobre Steve Wynn possa “danificar a imagem e prejudicar as receitas” da empresa.

A Fitch não faz qualquer avaliação da Wynn Resorts, mas o director sénior da agência admite que Steve Wynn “está associado” à marca da empresa. Ainda assim, Alex Bumazhny acredita que a Wynn Macau teria capacidade financeira para comprar as acções detidas pelo magnata e que os negócios da empresa continuariam a dar lucro, sobretudo “as operações em Macau, que são únicas em termos do nível de serviço oferecido” aos jogadores.

A Standard & Poor’s referiu ainda que uma possível transição na liderança da Wynn Resorts seria uma fonte de incerteza. Mas Alex Bumazhny defende que a empresa tem “uma base de executivos bastante alargada” e apontou Matt Maddox, actual presidente e “aquele que lida com as operações no dia-a-dia” como um possível sucessor. O analista sublinha, no entanto, que mesmo que Steve Wynn seja considerado ‘persona non grata’ por um regulador norte-americano, isso não quer dizer que a DICJ vai fazer o mesmo. Ele recordou o caso de Pansy Ho e defendeu que “há formas de dar a volta ao problema”.

Em 2009 o regulador do Estado de Nova Jersey declarou “imprópria” a relação entre a operadora de jogo MGM Mirage e a empresária de Macau Pansy Ho, alegando que o pai, o magnata Stanley Ho, tinha laços com o mundo da criminalidade organizada e tríades. A MGM recusou abandonar a parceria com Pansy Ho e, em vez disso, pôs à venda as acções num casino em Atlantic City. Em 2014, o regulador de Nova Jersey acabaria por mudar de ideias, sem que Macau tivesse lançado qualquer investigação à empresária.