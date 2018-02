EPM é a escola portuguesa no estrangeiro com melhores resultados nos exames nacionais

Os alunos de Macau e Angola são os únicos que conseguem que as escolas portuguesas que frequentam no estrangeiro tenham média positiva nos exames nacionais do ensino secundário. A Escola Portuguesa de Macau (EPM) lidera a lista com uma média de 11,88 valores e Manuel Machado, presidente da direcção, considera que “é motivo de grande contentamento”.

Joana Figueira*

A Escola Portuguesa de Macau (EPM) está no topo da lista de escolas portuguesas situadas no estrangeiro com média positiva nos exames nacionais do ensino secundário. De acordo com os dados do Ministério da Educação de Portugal e uma análise feita pela Agência Lusa, que incidiu sobre as notas dos alunos de oito estabelecimentos de ensino em países pertencentes à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa de Macau (CPLP), apenas três escolas conseguiram uma média positiva: a EPM atingiu os 11,88 valores, seguida por duas escolas da capital angolana – a Escola Portuguesa de Luanda (média de 11,64) e o Colégio de São Francisco de Assis (11,41).

“O resultado obtido no ‘ranking’ para a Escola Portuguesa é motivo de grande contentamento, na medida em que é uma prova do trabalho conjunto que todos os professores, alunos, pais, e comunidade educativa em geral, desenvolvem ao longo do ano, no sentido de os alunos atingirem o seu sucesso educativo”, disse Manuel Machado, presidente da direcção da EPM, ao PONTO FINAL.

Para Manuel Machado, são aspectos como a qualidade do corpo docente, “a dedicação dos alunos”, o “acompanhamento que os encarregados de educação fazem dos seus educandos” ou o “ambiente que se vive dentro das quatro paredes da Escola Portuguesa de Macau”, os principais elementos que justificam o posicionamento. “Há aqui, de facto, uma conjugação de factores que, sob o meu ponto de vista, muito contribuem para estes resultados”, afirmou.

O valor dos ‘rankings’

O Ministro da Educação de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, reiterou, no passado sábado, que não é “adepto” das listas de escolas. “São os exames, mas também todo o trabalho que se faz, todos os dias, em contextos sócio-culturais e económicos tão diferentes e que precisamos todos de valorizar”, defendeu. Brandão Rodrigues falou também em “realidades que não podem ser comparadas”. Por outro lado, o presidente da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE) de Portugal, Rui Martins, considerou que este ‘ranking’ das escolas deve ser um importante documento de trabalho e de reflexão para as instituições de ensino.

Manuel Machado concorda com a posição assumida pelo ministro português: “Vejamos: os ‘rankings’ têm o valor que têm e este ano nós estamos numa posição muito boa, amanhã podemos estar numa posição menos boa ou numa posição melhor. Mas o que é fundamental nas escolas é o trabalho que é desenvolvido ao longo do ano”.

Sobre o caso concreto da EPM, independentemente do lugar em que se posicione na lista, o dirigente frisou que as taxas de sucesso no que diz respeito ao percurso dos alunos do 1º ao 12º anos de escolaridade “são francamente positivas”. As situações de retenção “são quase residuais”, garantiu.

Já Ana Alves, professora de Geografia na EPM desde 1998, considera que, “numa sociedade actual que defende a transparência, [o ‘ranking’] é um dado”. “Para mim, professora, é na perspectiva dos alunos também se sentirem contentes com a sua posição, com a escola. Acho que é mais importante que eles desenvolvam um espírito autónomo e, portanto, nós incidimos na aula – e eu incido – essencialmente na formação do espírito crítico deles”, acrescentou.

A docente apontou que “o confronto cosmopolita” e entre “crianças oriundas de vários locais e de contextos diferentes” são também exemplos de factores que podem conduzir aos resultados obtidos pelos alunos da EPM. *Com Agência Lusa

Guiné-Bissau na cauda do ranking

Os resultados dos alunos nos exames nacionais do ensino secundário mostraram que apenas três das oito escolas portuguesas localizadas no estrangeiro conseguem ter média positiva – EPM, Escola Portuguesa de Luanda e o Colégio de São Francisco de Assis –, sendo a média das notas dos alunos que frequentam escolas portuguesas no estrangeiro de 9,88 valores e a nota média dos alunos pelo trabalho realizado ao longo do ano de 13,08 valores

De acordo com os dados do Ministério da Educação, Angola destaca-se como o país com mais escolas portuguesas a levar alunos a exame: duas na capital e uma em Lubango, cujos alunos tiveram uma média de 7,88 valores nos exames.

Já o estabelecimento de ensino pior classificado é a Escola Portuguesa da Guiné-Bissau (4,79 valores em 42 exames), uma média que coloca esta escola também em último lugar do ‘ranking’ geral que avalia 633 escolas situadas em Portugal e no estrangeiro.

As escolas da ilha de São Tomé e Príncipe, do Lubango, da capital de Timor-Leste e da Guiné-Bissau ficam, invariavelmente, abaixo do 600º lugar, num universo de 633 escolas portuguesas. Nestas oito escolas em análise realizaram-se 1,046 provas na primeira fase dos exames nacionais. J.F.