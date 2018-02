Em “Cartas d’Amor”, Sylvie Chen resgata as formas tradicionais da comunicação

A artista Sylvie Xing Chen volta a Macau para apresentar mais uma exposição na Fundação Rui Cunha. “Cartas d’Amor” inaugura na próxima segunda-feira e integra obras que misturam caligrafia tradicional japonesa, fotografia e uma instalação de vídeo.

Joana Figueira

Num mundo em que as relações interpessoais são cada vez mais mediadas pelo virtual, Sylvie Xing Chen questiona-se sobre a forma como comunicamos e partilhamos emoções. Em “Cartas d’Amor”, exposição que apresenta na Fundação Rui Cunha, entre os dias 5 de Fevereiro e 1 de Março, a artista traduz as respostas que encontra em meios como a fotografia e a caligrafia tradicional japonesa, que funde para dar forma a obras que denunciam a necessidade de resgatar os meios tradicionais de comunicação: as cartas escritas à mão.

“Cartas d’Amor” é um regresso a Macau da artista chinesa que faz da Suíça a sua morada desde há 13 anos, depois de se ter formado em pintura chinesa na Academia de Artes de Guangzhou e em Arte Contemporânea e Teatro em Paris. Depois de uma mostra, em 2016, na qual colocou em evidência o seu “corpo enquanto material artístico”, Sylvie Xing Chen apresenta, desta vez, uma abordagem experimental e interdisciplinar sobre a expressão emocional através da tinta no papel.

“Quero mostrar o meu próprio desejo e talvez o desejo universal de se ser amado de diferentes formas. Através das minhas obras de arte, levanto questões distintas como qual é o valor do amor nos dias de hoje ou qual é o valor de uma carta de amor hoje em dia. Actualmente, a tecnologia desenvolve-se tão depressa que ninguém gasta o seu tempo a escrever ou a ler cartas de amor”, disse Sylvie Xing Chen ao PONTO FINAL.

A artista, natural de Guangzhou mas de origem cultural japonesa, assume que a escrita à mão sempre foi uma das formas de se expressar. Em criança – vinda de uma família budista japonesa –, Sylvie aprendeu a copiar os símbolos budistas, mas não aprendeu o seu significado. “Para mim, escrever é um acto de devoção e um tipo de amor desconhecido. Ainda é muito importante para mim e percebo que poderia expressar toda a minha tristeza ou loucura ou amor através da escrita.”

Mas Sylvie assume que comunicação virtual tem a sua importância no contexto das sociedades de hoje: Vive na Suíça, os seus pais em Hong Kong e os amigos mais próximos no Japão. “Por um lado, é muito positivo porque é muito eficiente – mas questiono-me sobre as diferenças que podem ser encontradas nesta forma de comunicar. Por outro lado, talvez devamos manter capacidade de nos expressarmos através de meios mais tradicionais.”

Em “Cartas d’Amor”, Sylvie espera a interacção com os visitantes, que através da sua orientação poderão escrever as suas próprias cartas de amor sobre as peças de arte expostas. Para além da fotografia e caligrafia, a artista apresenta ainda uma instalação de vídeo e tem preparada uma performance em colaboração com artistas convidados, no dia da inauguração.