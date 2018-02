Deputados preocupados: “Só agências de emprego não gratuitas vão poder prestar serviços a não residentes”

Para a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) a proposta de lei da actividade de agências de emprego levanta vários problemas. O actual texto, que está a ser discutido na especialidade, sugere que “só as agências não gratuitas é que vão poder prestar serviços de apresentação de emprego aos não residentes”. Empresas de consultoria e escritórios de advogados, que prestam serviços de agenciamento de formalidades para contratação de trabalhadores não residentes, deixam de o poder fazer.

Cláudia Aranda

A actual redacção da proposta de lei da actividade de agências de emprego sugere que “só as agências não gratuitas é que vão poder prestar serviços de apresentação de emprego aos não residentes”, afirmou ontem o presidente da terceira comissão permanente da Assembleia Legislativa. O deputado Vong Hin Fai falava à imprensa no final de mais uma reunião dedicada à análise na especialidade do articulado do diploma. A comissão analisou cinco artigos, do primeiro ao quinto, e “encontrou problemas”.

A proposta de lei não define claramente o âmbito das agências de emprego gratuitas, indicando apenas que as agências de emprego são classificadas como gratuitas ou não gratuitas, consoante façam ou não cobrança de honorários aos utentes pela prestação de serviços.

A comissão mostrou preocupação, igualmente, em relação à actual redacção do artigo 5º, que define que, entre outros, a prestação de serviços de agenciamento de formalidades de contratação de trabalhadores não residentes só poderá ser realizada por agências de emprego não gratuitas, o que parece excluir outro tipo de organizações.

“Quanto a isto a nossa comissão tem muita preocupação. Porque neste momento em Macau não são só as agências de emprego que prestam estes serviços, algumas empresas de consultoria, escritórios de advogados, também prestam este tipo de serviço aos seus clientes, especialmente serviços de agenciamento de formalidades”, explicou o presidente da comissão, questionando: “Quer dizer que, no futuro, só as agências de emprego não gratuitas é que podem fazer este tipo de serviços? Para além daquelas consultorias, escritórios de advogados, se o empregador não quiser procurar uma agência de emprego, pode pedir a um amigo para encontrar uma empresa para ajudar a fazer isto ou não? Parece que, no futuro, já não poderemos fazer isto”, disse Vong Hin Fai.

Quem pode requerer licença de agência de emprego

O presidente prosseguiu, adicionando outra questão: “Se a proposta de lei for aprovada desta maneira, no futuro, os escritórios de advogados têm de pedir licença de agência de emprego, ou não?”. Os membros da comissão querem, por isso, que o Governo esclareça o âmbito da aplicação da proposta de lei da actividade de agência de emprego. “Quais são as entidades que podem requerer a licença de agências de emprego?”, questionou o presidente da comissão.

A redacção actual diz que a lei se aplica “às pessoas singulares, sociedades e associações” no exercício da actividade de agências de emprego. “De acordo com esta redacção, parece que está a abranger as associações e sociedades, mas está a excluir as fundações, portanto gostaríamos de perguntar o motivo disso”, disse.

Os membros da comissão alertaram para o facto de o texto do diploma não incluir uma menção ao dever das agências de emprego de fornecerem alojamento aos trabalhadores não residentes, em consonância com o artigo 26º da lei da contratação de trabalhadores não residentes. Além disso, pedem esclarecimentos sobre se as agências vão ter que actuar caso se registem conflitos entre trabalhadores recrutados e empregadores. O Governo deverá também dar explicações sobre de que forma a proposta de lei regula a apresentação de emprego fora de Macau, de maneira a facilitar a circulação de mão-de-obra na região da Grande Baia, incluindo Hong Kong e China continental. Vong Hin Fai prometeu “envidar esforços” para concluir a discussão do articulado em duas semanas.