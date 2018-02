Deputados dos EUA propõem activistas de Hong Kong para Nobel da Paz

Doze deputados dos Estados Unidos propuseram ontem a nomeação dos líderes da “Revolução dos guarda-chuvas”, um movimento popular que defendeu reformas democráticas em Hong Kong, como candidatos ao Prémio Nobel da Paz, a atribuir em Outubro.

De acordo com uma carta enviada ao comité Nobel, os 12 republicanos e democratas acreditam que Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow, que lideraram o movimento, devem ser honrados “pelos seus esforços pacíficos para implementar reformas políticas e proteger a autodeterminação de Hong Kong”.

A carta, citada pela agência de notícias francesa AFP, refere que “estes três homens, e toda a ‘Revolução dos guarda-chuvas’ representam as aspirações pacíficas do povo de Hong Kong, que querem que a sua autonomia e modo de vida sejam protegidos e que as suas aspirações democráticas sejam realizadas”.