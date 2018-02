Aumento de levantamentos em HK relacionado com tecnologia “know your client” implementada em Macau

A tecnologia de reconhecimento facial, também conhecida por “know your client” (conheça o seu cliente), implementada nos multibancos de Macau no ano passado, pode ter tido implicações no aumento de levantamento de dinheiro em Hong Kong. Segundo noticiaram alguns media locais, para contornar a recente restrição de levantamentos fora do país, alguns cidadãos da China continental estão a usar até 50 cartões ao mesmo tempo.

Catarina Vila Nova

Um aumento dos levantamentos nos multibancos de Hong Kong deixou a autoridade monetária da vizinha Região Administrativa Especial em alerta, com notícias de que cidadãos do continente estarão a usar até 50 cartões ao mesmo tempo. A notícia é avançada pela agência Reuters, que aponta como possíveis explicações para este incremento as recentes medidas adoptadas pelo Governo Central para impedir a saída em massa de capitais do interior da China. À agência noticiosa, o banco central de Hong Kong disse que a tecnologia de reconhecimento facial introduzida em Macau, no ano passado, poderia aumentar os levantamentos de numerário na RAEHK.

No primeiro dia deste ano entrou em vigor uma medida que veio limitar o levantamento de dinheiro com cartões emitidos na República Popular da China fora do país a 100 mil renminbis anuais e a 10 mil por dia. A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) admitiu que esta política podia ter influência na utilização dos multibancos do território. Recentemente, os media da vizinha Região Administrativa Especial deram conta de alguns casos de cidadãos do continente que foram assaltados após utilizarem vários cartões para levantar centenas de milhares de dólares.

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) disse à Reuters que a tecnologia de reconhecimento facial adoptada no ano passado fez baixar os levantamentos de dinheiro para um “nível relativamente razoável”. “As actividades irregulares foram travadas, promovendo a segurança do sistema financeiro de Macau e tendo um impacto positivo no desenvolvimento do sector financeiro local”, notou a AMCM. A HKMA assegurou à agência noticiosa que os dois organismos estão em contacto no que diz respeito a esta tecnologia, acrescentando que a implementação da mesma em Hong Kong não está actualmente a ser considerada.

Ainda que a HKMA não tenha disponibilizado dados sobre o levantamento de numerário nos últimos três meses, o organismo revelou que, em 2017, foram levantados entre 2 mil milhões a seis mil milhões de dólares de Hong Kong por mês, utilizando cartões da China continental. Porém, a autoridade recusou-se a tecer comentários quanto às notícias que elevam este valor para os 20 mil milhões mensais.

“A HKMA está ciente das notícias dos media sobre pessoas que usam vários cartões do continente para levantar dinheiro nos multibancos em Hong Kong”, disse o Banco Central, citado pela Reuters. De acordo com a autoridade monetária, não é ilegal que uma pessoa utilize cartões de outrem para levantar dinheiro. Porém, o organismo disse que está a “monitorizar a situação e em discussão com a indústria bancária e a polícia sobre este assunto”.