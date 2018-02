Apple repara iPhone 7 vendido em Macau

A Apple vai reparar os vários iPhone 7 vendidos entre Setembro de 2016 e Fevereiro de 2018 em que foram identificadas falhas de um componente que impede que o telemóvel ligue à rede móvel (mesmo quando o serviço está disponível). As unidades afectadas foram vendidas em Macau, China, Hong Kong, Japão e Estados Unidos da América. A empresa garante que a reparação não terá qualquer custo para o cliente, segundo um comunicado publicado na sua página oficial. No início de Dezembro, a Apple requisitou, junto do Chefe do Executivo do território, o registo dos serviços Apple Pay Cash, LivePhotoKit e Apple Clips para protecção de propriedade intelectual de aplicações e funcionalidades.

