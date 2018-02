Aeroporto de Macau espera mais de 7,3 milhões de passageiros em 2018

O aeroporto internacional de Macau espera, em 2018, um tráfego de 7,38 milhões de passageiros, 39 mil toneladas de carga e 60 mil movimentos de aviões, além da conclusão da extensão norte do terminal.

Em 2017, o aeroporto internacional de Macau registou 7,16 milhões de passageiros e 37,5 toneladas de carga, o que representa um aumento de 8,1% e de 14%, respectivamente, em relação a 2016, de acordo com dados divulgados esta semana pela Companhia do Aeroporto Internacional de Macau (CAM).

As autoridades aeroportuárias registaram ainda mais de 58 mil movimentos de aeronaves, ou mais 2,8% em relação a 2016, tendo aberto ainda no ano passado seis novas rotas: Changzhou (China), Sihanoukville e Siem Reap (Cambodja), Jacarta e Bali (Indonésia) e Johor Bahru (Malásia). Através da ligação para Pequim, Lisboa tornou-se um novo destino também.

O CAM investiu cerca 210 milhões de patacas no desenvolvimento de infra-estruturas para aumentar a capacidade de recepção de passageiros no ano passado e continua a estudar novas possibilidades de expansão, indicou esta semana o presidente do conselho de administração, Ma Iao Hang.

“Em relação a 2018 e após a conclusão da extensão Norte no primeiro trimestre, o terminal poderá receber 7,5 milhões de passageiros, e mais espaços comerciais. O tráfego de passageiros em 2018 deverá atingir os 7,38 milhões, o transporte de carga as 39 mil toneladas, num total de 60 mil movimentos de aeronaves”, afirmou Ma.

O estudo de viabilidade da extensão Sul do terminal de passageiros já terminou e estará pronta para concurso público na primeira metade do ano, de acordo com a CAM. No ano passado, as receitas do Aeroporto Internacional de Macau registaram um aumento de 9,2% em relação a 2016 para 4,9 mil milhões de patacas.