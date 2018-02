Benfica vence e quebra início de temporada “demolidor” do CPK

O Benfica de Macau venceu ontem o CPK, por 4-1, numa partida em que as duas equipas tiveram várias oportunidades de golo. Os encarnados acabaram por ser mais eficazes e isolaram-se no topo da tabela, numa jornada marcada também pelo empate a uma bola entre o Sporting e o Monte Carlo.

Pedro André Santos

A terceira jornada de Liga de Elite prometia um duelo aceso pela liderança isolada e o confronto entre o Benfica e o CPK não defraudou as expectativas. As “águias” do território acabaram por levar a melhor, vencendo por 4-1, numa partida equilibrada na qual o Benfica acabou por mostrar mais frieza a nível da finalização.

Antes do arranque da ronda a liderança era ocupada pelas duas equipas, com vantagem para o CPK fruto de um início de temporada “demolidor”, somando 26 golos marcados e zero sofridos em apenas dois jogos. A estatística foi também recordada pelo técnico do Benfica no final da partida. “Foi bom, face à falta de alguns jogadores que não puderam jogar. O resto do plantel mostrou que não há lugares cativos e justificaram-no contra a equipa que em dois jogos fez 26 golos e teve zero sofridos. Podíamos ter marcado mais três ou quatro golos, mas eles também podiam ter marcado, verdade seja dita. Foi um bom jogo, as duas equipas queriam fazer golos e isso faz logo toda a diferença”, referiu Bernardo Tavares ao PONTO FINAL.

Segundo o treinador do Benfica de Macau, a estratégia para esta partida passava por tentar marcar primeiro e causar alguma instabilidade no adversário, o que acabou por ser conseguido logo no primeiro minuto com um golo de Tito. Aos 23 minutos Nguema fez o 2-0, mas Danilo relançou a partida aos 41 minutos, reduzindo para 2-1. No entanto, os encarnados acabariam por marcar novamente ainda antes do intervalo por intermédio de Edgar Teixeira, na conversão de uma grande penalidade.

Na segunda parte o CPK entrou disposto a tentar mudar o rumo dos acontecimentos, mas seria o Benfica que marcaria uma vez mais, novamente por Tito, em cima do minuto 90. Os encarnados tiveram ainda a oportunidade de estrear um novo reforço, o médio Hugo Silva, que representava o Anadia.

Do outro lado houve também uma estreia mas ao nível técnico. Gilmar Paulista é o novo treinador do CPK e, apesar da derrota, mostrou-se ambicioso para o resto da temporada. “Continuamos como candidatos ao título. É lógico que era uma estreia difícil de gerir, já sabia da qualidade do Benfica, uma equipa que foi campeã nos últimos três anos. Nós montámos uma equipa agora e introduzimos uma filosofia para também fazermos frente ao Benfica, e quem sabe se no final não seremos campeões”, disse o treinador brasileiro ao PONTO FINAL.

Apesar do resultado, Gilmar Paulista mostrou-se satisfeito pelas “várias oportunidades para fazer golos” criadas pelos seus jogadores, esperando apenas que a equipa seja mais eficaz ao nível da finalização.

Empate entre Sporting e Monte Carlo

Outro dos jogos em destaque nesta ronda foi o embate entre o Sporting de Macau e o Monte Carlo, duas equipas renovadas em relação ao ano passado. A partida terminou com uma igualdade a uma bola, tendo os golos sido marcados ambos na primeira parte.

“Foi um jogo entre duas equipas que queriam ganhar. Após a entrada forte do Monte Carlo nós começámos a entrar no jogo e criámos boas oportunidades em situações de contra-ataque, e numa delas chegámos ao golo. O Monte Carlo acaba por aproveitar bem uma perda de bola nossa e fez o empate a fechar a primeira parte”, começou por dizer o técnico leonino.

Em relação aos segundos 45 minutos, Nuno Capela gostou da atitude dos seus jogadores, lamentando apenas algumas falhas “no momento de fazer o último passe ou de rematar à baliza”.

Por sua vez, o treinador do Monte Carlo considerou que a sua equipa criou “as melhores oportunidades”, lamentando que não se tenham materializado em golos. “O Monte Carlo tem vindo a crescer jogo a jogo e a evoluir, e se continuar assim vamos carimbar vitórias nos próximos jogos. Sabemos que cada jogo tem uma história diferente, cada adversário tem características diferentes, mas nós queremos seguir a nossa linha, que é uma linha de procurar as vitórias jogando bom futebol, e quem viu o jogo viu que o Monte Carlo teve iniciativa ao longo dos 90 minutos”, disse Cláudio Roberto.

Em relação às restantes partidas da jornada, a Polícia venceu o HS, por 3-2, o Ching Fung derrotou o Lai Chi, por 6-1, e o Ka I goleou a formação da Alfândega, por 9-0.