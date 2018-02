Voos entre Macau e Coreia aumentaram 64% em 2017

No ano passado, os voos entre Macau e a Coreia do Sul conheceram um aumento de 64,2%. Em sentido contrário, o número de ligações aéreas com a Tailândia e com Taiwan diminuíram, respectivamente, 24,9% e 7,2%. Em 2017, foram operados no Aeroporto Internacional de Macau mais de 54 mil voos comerciais, um aumento de 2,3% face ao ano transacto. Entre Setembro e Dezembro foram realizados 14.505 voos comerciais, correspondendo a um aumento de 13% em termos anuais.

Durante o último trimestre de 2017, passaram pelos postos fronteiriços entre Macau e a China continental 1,23 milhões de veículos. Em todo o último ano passaram pelas fronteiras terrestres mais de 4,8 milhões de veículos, um decréscimo de 5% face ao ano anterior. O Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, que registou 72,3% do movimento total de viaturas, conheceu uma diminuição de 9,2%. Em todo o ano de 2017 foi registado um movimento de mais de 138 mil embarcações de passageiros.