Turistas já podem resolver conflitos de consumo por videoconferência

Os turistas vão passar a poder resolver as tentativas de conciliação e a audiência de julgamento, resultantes de conflitos de consumo que acontecem em Macau, através de videoconferência. A mudança no Regulamento do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo foi ontem aprovada pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, e publicada em Boletim Oficial.

“A alteração do referido regulamento visa salvaguardar o direito à indemnização por parte dos turistas que precisam de regressar ao local da sua residência habitual após viajar e fazer consumo em Macau”, indica um comunicado do Conselho de Consumidores (CC). Dados avançados ontem pelo CC mostram que foram contabilizados, em 2017, um total de 574 queixas de consumo apresentadas por turistas, das quais seis foram encaminhadas ao Centro de Arbitragem.

O CC adiantou ainda que “planeia cooperar com as associações de defesa do consumidor na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau na criação, a título experimental, do mecanismo de arbitragem transfronteiriça”. J.F.