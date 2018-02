SCM começa a pagar renda pelo terreno do Centro de Reabilitação de Cegos

A concessão do terreno onde está em funcionamento o Centro de Reabilitação de Cegos passou de gratuita para onerosa, cabendo à Santa Casa da Misericórdia pagar uma renda anual.

A Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Macau vai pagar ao Governo cerca de 60 mil patacas pelo terreno onde está instalado o Centro de Reabilitação de Cegos, na Avenida do General Castelo Branco. A concessão, gratuita desde 1961, foi agora convertida em onerosa devido à nova lei de terras, efectiva desde 2014. “As condições do contrato foram notificadas à concessionária e por esta expressamente aceites”, indica um despacho do Chefe do Executivo publicado ontem em Boletim Oficial.

O balancete indica que a concessionária precisa de fazer um pagamento único de 56.960 patacas, ao mesmo tempo que a Santa Casa da Misericórdia terá de pagar, anualmente, 142 patacas pelo arrendamento do terreno.

“O terreno foi concedido a título gracioso para nele se implantar o Centro de Reabilitação de Cegos. Desde a administração portuguesa, a Santa Casa da Misericórdia era beneficiária de terrenos concedidos pelo Governo português, na altura do regime gratuito. Agora, o regime, em vez de ser uma concessão gratuita, passa a ser uma concessão onerosa. No futuro, se a Santa Casa Misericórdia tiver outros planos de aproveitamento, pode fazê-lo. Mas tem que ser sempre mediante autorização do Chefe do Executivo”, disse António José de Freitas, provedor da SCM, ao PONTO FINAL.

António José de Freitas considera o preço – decidido pela Direcção dos Serviços dos Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), que “procedeu ao cálculo das contrapartidas devidas” – “um montante razoável”. “Estamos tranquilos. Cumprimos a lei. E também queremos salvaguardar, digamos assim, o futuro aproveitamento desses nossos terrenos que foram concedidos a título gratuito”, afirmou. A finalidade da concessão convertida em onerosa não pode, no entanto, ser alterada, “salvo as alterações necessárias, decorrentes da entrada em vigor de um novo plano urbanístico ou da sua alteração, ou da repristinação de um plano urbanístico anteriormente revogado”, aponta o mesmo documento.

J.F.