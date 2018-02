Mais de cinco mil inscreveram-se em exame de qualificação na China

Desde que foi implementado o Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau (CEPA), em 2003, foram registadas mais de 1.500 inscrições de residentes da RAEM nos exames de qualificação especializada no interior da China. Destes, 300 cidadãos inscreveram-se para os testes das áreas jurídica, contabilidade, serviços de cuidados de saúde e agenciamento de patentes. Adicionalmente, a Direcção dos Serviços de Economia registou mais de 3.600 residentes locais que se inscreveram no exame nacional de qualificação profissional. As profissões que mais pessoas atraíram foram a de chefe de cozinha chinesa, electricista, cosmetologista, técnico de arranjos florais, gestor de instalações e cuidador de infância. C.V.N

