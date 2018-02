Lucros do BNU sobem 26% em 2017

Os lucros do Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Macau subiram 26% em 2017 para 706 milhões de patacas (cerca de 70 milhões de euros), indicam dados ontem divulgados. Em 2016, o banco, do grupo Caixa Geral de Depósitos, tinha registado lucros de 560,5 milhões de patacas. De acordo com o balancete, publicado em Boletim Oficial, a 31 de Dezembro o BNU registou proveitos de 1,82 mil milhões de patacas e custos de 1,115 mil milhões de patacas. O BNU é, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda em Macau, e conta actualmente com 20 agências, incluindo uma na Ilha da Montanha, em Zhuhai, cidade chinesa adjacente ao território.

