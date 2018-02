LMA: Vincent Cheang vai dividir o palco com músico icónico de Hong Kong  

A noite de 11 de Fevereiro vai ser de pop-rock no LMA. O número 50 da avenida Coronel Mesquita vai acolher músicos icónicos de duas bandas da região: Vincent Cheang, do grupo local L.A.V.Y., vai partilhar o palco com Wong Leung Sing, dos Lionrock Band, de Hong Kong, num concerto que está marcado para as 21h.

Cláudia Aranda

O vocalista da banda de rock de Macau L.A.V.Y., Vincent Cheang, que também é o administrador do espaço da Associação de Música ao Vivo (LMA, na sigla inglesa), concretiza no domingo, dia 11 de Fevereiro, um projecto especial que passa por partilhar o palco com Wong Leung Sing. O músico, líder da Lionrock Band, ficou conhecido pela sua participação como teclista e vocalista em Blue Jeans, banda icónica de Hong Kong fundada em 1987. Os Blue Jeans viriam a separar-se três anos depois, em 1990. No entretanto, marcaram uma geração, fixando-se na história como uma das bandas pioneiras do género pop-rock em Hong Kong.

A banda L.A.V.Y., que é composta por quatro elementos, tem estado em ensaios para o concerto. Vincent Cheang deverá cantar alguns dos temas do único álbum lançado pela banda, intitulado “My Lonely Journey”, que saiu em Setembro de 2012.

O organizador do evento promete um alinhamento onde se incluem temas originais e versões de músicas de grupos de rock conhecidos, como da banda americana Goo Goo Dolls, o rock alternativo de Incubus, banda formada em 1991, ou o ‘grunge’ de Stone Temple Pilots. Espera-se que os músicos se juntem num ‘jam session’ após o final dos concertos.

Vincent Cheang formou a banda local L.A.V.Y. em 2007, tendo fundado a LMA no ano seguinte com a intenção de se dedicar à promoção e divulgação da música. Além de ser músico, Cheang é também designer da sua própria marca, a Worker Playground, fundada em 2010, e DJ anfitrião de um programa de música pop ocidental na Rádio Macau.

A programação do LMA tem estado bastante preenchida com bandas provenientes do exterior e Cheang promete que assim vai continuar. Hoje, a partir das 21h, o trio de rock Berri Txarrak vai cantar música rock em basco no palco da avenida Coronel Mesquita. A banda foi fundada em 1994 em Lekunberri, Navarra, Espanha.

Em Março e Maio, bandas de som “jazz-rock”, provenientes de França e Japão, vão actuar no palco da associação, adiantou o músico e administrador do LMA.

Os bilhetes para qualquer um dos concertos podem ser adquiridos antecipadamente na Livraria Portuguesa, na loja Pin-to Livros & Música, ou à porta do LMA, no dia do concerto.