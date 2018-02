Helena de Senna Fernandes não garante abertura do MGM Cotai antes do Ano Novo Lunar

Helena de Senna Fernandes afirmou ontem não poder garantir que o MGM Cotai abra antes do Ano Novo Chinês. A directora dos Serviços de Turismo explicou que a abertura do novo empreendimento não depende apenas do organismo que dirige, sendo que continua “a aguardar alguns pareceres dos outros departamentos envolvidos no processo”.

“Se tudo estiver em conformidade, claro que vamos ter a possibilidade de avançar com a vistoria e eventualmente emitir a licença [antes do Ano Novo Chinês]. Mas, neste momento, estamos ainda a aguardar os pareceres de alguns departamentos envolvidos”, referiu a responsável, à margem da apresentação do programa das celebrações do Ano Novo Lunar.

Senna Fernandes frisou que a DST vai esforçar-se para que a abertura aconteça antes das festividades. “Claro que não posso garantir porque não depende só de nós. Se calhar há outros documentos que outros departamentos querem exigir e que a própria companhia tem que fornecer. Vamos acompanhar de perto o processo, mas claro que não posso garantir sem ver os próprios documentos”, indicou.

A inauguração do segundo complexo da operadora de jogo no território estava agendada para o passado dia 29, mas a empresa comunicou que só deverá acontecer em Fevereiro. “Ainda estamos a ser alvo do processo de aprovação por parte do Governo e estamos actualmente a concentrar-nos na inauguração que deverá acontecer durante o mês de Fevereiro”, referiu a MGM China, em comunicado.

Depois de uma sucessão de adiamentos, que tem vindo a acontecer desde 2016, o último surgiu depois de o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, ter revelado a autorização de 125 novas mesas de jogo no MGM Cotai, ainda que apenas uma centena entre em funcionamento no dia da inauguração. As restantes 25 vão começar a ser utilizadas a 1 de Janeiro de 2019, também na sala comum do casino. Ao número total de mesas acrescem ainda outras 77, que serão transferidas da propriedade do MGM na Península de Macau, e mais 900 ‘slots machines’ novas. J.F.