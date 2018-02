‘Finissage’ da exposição de José Drummond com performance a partir de “O Exorcismo”

O artista plástico José Drummond vai encerrar a sua exposição “Ao meu coração um peso de ferro”, sábado, 3 de Fevereiro, a partir das 18h30, na Livraria Portuguesa, com uma performance a partir do livro de poemas “O Exorcismo”.

A ‘finissage’ de “Ao meu coração um peso de ferro” vai combinar improviso musical com a leitura de poemas da autoria de Drummond. A sessão de poesia conta com um ambiente sonoro criado pelo artista que servirá de pano de fundo para a performance. Na leitura dos poemas, para além do autor, haverá também a participação do jornalista e escritor Carlos Morais José. Karen Hoi com um improviso no Guzheng, instrumento tradicional chinês, criará mais uma camada criativa na performance.

O livro “O Exorcismo” foi editado em Macau, em Setembro de 2017, pela editora local COD, e reúne textos escritos à mão em pequenos cadernos. “Estes textos, com mais de 25 anos, acompanharam um intenso período de atelier do artista, na altura em início de carreira”, explica o autor.

Numa nota inicial, no seu livro, Drummond escreve que muitas das preocupações são centrais ao trabalho que realizou ao longo dos anos. “Com essa consciência procedi à sua recuperação, e a ideia de poderem vir a dar um livro tomou forma. Ao desfolhar esses cadernos e na transição de formato, uma palavra foi alterada aqui e ali, repetições reencontraram-se e outros devaneios da escrita seguiram o seu rumo. Chegou o tempo de proceder ao seu exorcismo”.

Ao lançamento de “O Exorcismo”, seguiu-se a exposição “Ao meu coração um peso de ferro”, inspirada nos manuscritos de Camilo Pessanha, apresentada em Setembro, no Antigo Tribunal, enquadrada nas celebrações dos 150 anos do nascimento do poeta, autor de “Clepsidra”.

“Ao meu coração um peso de ferro” consiste num conjunto de trabalhos de tinta acrílica sobre tela com utilização de técnicas como desenho, decalque e raspagem. Em Dezembro um grupo de novos trabalhos foi apresentado na Galeria da Livraria Portuguesa numa exposição que foi prolongada por mais um mês, encerrando no próximo sábado. C.A