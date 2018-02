Festas “Be-Ats” no LMA, com estreia sábado

“Be-Ats” é o novo evento de dança em Macau organizado pelo DJ japonês, Ryoma Ochiai, com estreia marcada para este sábado, 3 de Fevereiro, a partir das 22 horas, na Associação de Música ao Vivo, (LMA, na sigla em inglês). “Este vai ser o primeiro dos eventos de música de dança ‘Be-Ats’, mas pretendemos que se torne um acontecimento mensal, em Macau”, disse Ryoma Ochiai ao PONTO FINAL.

O objectivo é criar um espaço alternativo em Macau com música de dança. O organizador espera trazer sempre um DJ diferente que vai ser cabeça de cartaz de cada festa. Techno, House, Disco são os estilos de música de dança que vão predominar. Para este sábado o convidado é o DJ alemão Patrick Zigon, que regressa a Macau. Patrick Zigon toca antes, sexta-feira, em Hong Kong no clube Social Room. A festa de música de dança completa-se com a presença de três DJs de Macau, Gordon, DHOO (da associação MDMA) e HELIUM. O bilhete de entrada custa 150 patacas, com direito a uma bebida, até à meia-noite. C.A