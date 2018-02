Exportações para países de língua portuguesa decrescem 85,9% em termos anuais

De acordo com números divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), no ano passado o valor total das mercadorias exportadas para os países de língua portuguesa registou uma quebra anual de 85,9%, não chegando a atingir a marca de um milhão de patacas. Em sentido inverso, foi para a China continental que a RAEM exportou o maior volume de mercadorias, cifrado em 2,12 mil milhões de patacas, mais 21,1% que no ano anterior. No cômputo geral, o valor das exportações de Macau atingiu 11,28 mil milhões de patacas em 2017, mais 12,3% em comparação com o ano anterior.

No ano passado, o défice da balança comercial de Macau atingiu 64,57 mil milhões de patacas. Isto porque o valor total das importações ultrapassou os 75 mil milhões de patacas, mais 6,3% em comparação com o ano anterior. Segundo explica a DSEC, este aumento ficou à dever-se à intensificação da procura de produtos como malas e carteiras, automóveis de passageiros e motociclos e joalharia em ouro. Pelo contrário, a importação de materiais de construção conheceu uma queda de 5,6%.

Em 2017, o valor global do comércio externo de mercadorias correspondeu a 87,13 mil milhões de patacas, ou seja, um aumento de 7% em comparação com os 81,4 mil milhões de 2016. De salientar que, no mês de Dezembro, o valor da reexportação de joalharia com diamantes registou uma subida de 138% face ao período homólogo. No mesmo mês, aumentou também o valor da importação de telemóveis em 137%, em comparação com o último mês do ano anterior.

A seguir à China continental, foi para Hong Kong que Macau exportou o maior volume de mercadorias em 2017, fixado em 6,60 mil milhões de patacas e correspondendo a um aumento de 18,7%. Seguiu-se a União Europeia, com 190 milhões, e os Estados Unidos da América, com 186 milhões, que aumentaram, respectivamente 8,6% e 18,9%.