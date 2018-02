DST espera mais de 960 mil turistas durante período do Ano Novo Chinês

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) prevê um aumento do número de visitantes do território, face ao ano passado, durante o período de celebrações do Ano Novo Chinês. Mais de 960 mil turistas, aponta a DST. Para a parada do Ano do Cão, esperam-se mais de 60 mil participantes.

Joana Figueira

O Ano Novo Lunar volta a tomar as ruas da cidade no próximo mês e espera-se que milhares de turistas cheguem a Macau durante o período de celebrações. A previsão é que, este ano, o número de visitantes do território pode chegar aos 963 mil, quando no ano passado foram registadas 935 mil entradas. Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, afirmou ontem que o organismo que lidera vai procurar uma coordenação com as agências de viagens para evitar que todos os turistas visitem os mesmos locais à mesma hora.

“Em Macau, os turistas não participam apenas nas excursões de agências de viagem, também temos muitos turistas com visto individual. Por isso, temos de coordenar para tentar dividir ou tentar reduzir a intensidade dos turistas. Quanto ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), tem medidas na gestão do fluxo de turistas”, disse a dirigente da DST, que falava à margem da apresentação do programa da parada de celebração do Ano Novo do Cão, que espera que atraia mais de 60 mil participantes (número do ano passado).

O evento deste ano implicou um “orçamento de 27 milhões de patacas, um aumento de cinco por cento” em relação a 2017 (26 milhões de patacas). “Tentamos controlar os custos do evento, mas o aumento é razoável. Temos mais grupos de actuações – um aumento de 60 por cento de participação dos artistas”, disse Helena de Senna Fernandes.

O programa da parada de celebração do Ano do Cão conta com um desfile e exibição de carros alegóricos, espectáculos de música e fogo de artifício, e a participação de 25 grupos artísticos de Macau e nove grupos oriundos de oito países e regiões.

O evento decorre no terceiro e nono dias (18 e 24) do Ano Novo Chinês e a cerimónia de abertura da parada terá lugar na Praça do Lago Sai Van, pelas 20h, seguindo pela Avenida Dr. Sun Yat Sen e com ponto de chegada no Centro de Ciência de Macau. A segunda parada também tem início às 20h, mas parte da Rua Norte do Patane e termina no Jardim do Mercado de Iao Hon.

Entre os 25 grupos artísticos de Macau, incluem-se o grupo de dança do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Associação de Danças e Cantares Portugueses “Macau no Coração”, Casa de Portugal em Macau, Casa do Brasil em Macau ou Associação da Cultura Indiana de Macau. De Portugal, chega este ano a Marcha do Bairro Alto, segunda classificada nas Marchas Populares de Lisboa em 2017. Participam também nove grupos estrangeiros provenientes de França, Espanha, Alemanha, Japão, Rússia, China interior e da Região Administrativa Especial de Hong Kong.

A apresentadora de programas de televisão de Hong Kong, Kitty Yuen, o grupo de Hong Kong Fama, e os cantores de Macau, Germano Guilherme, Stephen Chan, Rico Leng e Chan U Ian, conduzem a cerimónia do evento no dia 18. Os cantores de Hong Kong e Macau, Jason Chan, Fama, Mag Lam, Vivian Chan e Germano Guilherme, actuarão a par com a exibição de fogo de artifício pelas 21h45.

O enredo da parada, organizada pelo sexto ano consecutivo, tem como pano de fundo a história de uma matilha de “wong chois”, nome típico dado aos cães, que trazem aos residentes e turistas de Macau “prosperidade, saúde e fortuna”.

A organização é da responsabilidade da direção dos Serviços de Turismo de Macau, a parada tem como co-organizadores o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), o Instituto do Desporto (ID) e o Instituto Cultural (IC). A Administração Nacional do Turismo da China é a entidade patrocinadora.