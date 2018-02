Comércio electrónico entre Macau e China movimenta 100 milhões de patacas

O vinho, as lembranças típicas da cidade e os produtos para mães e bebés encontram-se entre as principais mercadorias envolvidas nas transacções de comércio electrónico entre Macau e a China no ano passado. No total, este sector do comércio movimentou, em 2017, mais de 100 milhões de patacas.

Catarina Vila Nova

No ano passado, as transacções de comércio electrónico entre Macau e a China continental movimentaram mais de 100 milhões de patacas, o que representa um aumento “constante”. O número foi ontem revelado por Tai Kin Ip, responsável pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), durante a sessão de esclarecimento sobre a versão actualizada do Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau (CEPA). O mesmo responsável indicou que os produtos envolvidos nestas movimentações incluem principalmente vinho, lembranças típicas da cidade e produtos para mães e bebés.

No que às empresas de Macau registadas no interior da China diz respeito, Tai Kin Ip revelou que o seu capital social atingiu quase 100 milhões de renminbis. Actualmente, são mais de 1.200 os estabelecimentos industriais e comerciais com nome individual na RAEM registados na China continental, que empregam mais de três mil pessoas. Quanto ao sector dos serviços, actualmente são 153 os que se encontram liberalizados pelo continente, representando 95,6% dos que são classificados pela Organização Mundial do Comércio. Entre 2004 e 2017, a DSE emitiu 628 certificados de prestador de serviços a 78 empresas dedicadas a sectores de serviços como transportes, agenciamento de cargas, convenções e exposições, armazenamento, entre outros.

Segundo explicou Tai Kin Ip, com o acordo CEPA, a indústria das convenções e exposições de Macau pode realizar actividades no continente. Através deste protocolo, as empresas e cidadãos do interior da China podem, com maior facilidade, obter um visto de entrada na RAEM para participarem neste tipo de eventos. “No ano passado, houve três conferências internacionais de topo que, pela primeira vez, gozaram da medida de facilidade destinada aos participantes do interior da China a obterem vistos para deslocação a Macau”, disse o director da DSE. Tai indicou ainda que, em 2017, seis convenções realizadas em Macau contaram com 100 mil participantes.

Presente na sessão esteve também o secretário para a Economia e Finanças que, no seu discurso, referiu que, com a assinatura do acordo CEPA, em 2013, foi criado um “importante regime de garantia para o impulsionamento da cooperação económica e comercial entre o interior da China e Macau”. “O enquadramento do CEPA abrange amplamente as duas regiões, em matéria do comércio de serviços, investimento, cooperação económica e técnica e comércio das mercadorias, reflectindo o grau intensificado da amplitude, profundidade e intensidade no âmbito da liberalização concedida a Macau”, disse Lionel Leong.

Por sua vez, Sun Tong, director-geral do Departamento para os Assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau do Ministério do Comércio da República Popular da China, sublinhou a importância do reforço da cooperação, “para que Macau possa integrar de uma melhor forma o desenvolvimento nacional”. “É através do quadro do CEPA que nós temos dado aos profissionais de Macau um maior grau de liberalização. No acordo CEPA faltava um elemento muito importante que era o investimento. A assinatura do Acordo de Investimento pretende preencher esta lacuna”, disse Sun, referindo-se ao protocolo assinado no passado dia 18 de Dezembro entre Macau e a China continental.