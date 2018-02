Cidade da Gastronomia pode reforçar identidade macaense

A classificação como Cidade Criativa da UNESCO na área da gastronomia pode ajudar a reforçar a identidade macaense, diz Xu Chang, cuja investigação foi ontem premiada pelo Instituto Internacional de Macau (IIM), que vai também lançar uma página dedicada à culinária macaense.

Vítor Quintã

O IIM entregou ontem os Prémios Jovem Investigador 2017, que distinguiram pesquisas nas áreas de Economia e Gestão e de Património, Turismo ou Identidade de Macau. Nesta última o prémio monetário de 25 mil patacas foi para Xu Chang, estudante da Universidade de Pequim, pelo trabalho “A Identidade dos Macaenses – Enfoque na Cozinha Macaense”.

A decisão esteve a cargo de Yan Io, professora do Instituto de Formação Turística (IFT), que sublinhou durante a cerimónia de entrega dos prémios que o trabalho “demonstra como este grupo étnico preservou a sua herança cultural intangível e reforçou a sua identidade e reconhecimento social através da promoção da sua cultura junto dos turistas”.

Após a transição, explica Xu Chang, o aumento acelerado do número de turistas a visitar Macau, sempre “à procura de comida especial típica”, levou a que a cozinha macaense se tornasse “cada vez mais procurada”. Isso permitiu que a gastronomia da comunidade saísse do círculo restrito da família, acrescentou a investigadora.

Mas não foram só os turistas que saíram a ganhar, diz a jovem nascida em Macau. A diáspora macaense, antes e depois da transição, fez com que aqueles que não emigraram “procurassem algo que lhes garantisse que pertenciam aqui, que de facto têm uma história centenária,” prosseguiu.

Ou seja, segundou explicou Xu Chang, o reconhecimento da gastronomia tem permitido à comunidade “destacar-se” e ter “um papel importante” na Região Administrativa Especial, reforçando a identidade macaense. Desta forma, a estudante acredita que a classificação de Macau como Cidade Criativa da UNESCO na área da gastronomia só pode ajudar.

Receitas vindas do baú

Afinal, “quando se fala em gastronomia é decisiva a gastronomia macaense”, disse na terça-feira ao PONTO FINAL o advogado Miguel de Senna Fernandes, após um encontro entre o Chefe do Executivo, Chui Sai On, e representantes da comunidade.

Entretanto, o secretário-geral Rufino Ramos revelou que o IIM está a ultimar uma página sobre culinária macaense, que vai procurar reunir receitas já publicadas e outras “esquecidas no fundo do baú”. O Instituto está disponível, diz o responsável, para procurar “uma plataforma de entendimento” com o IFT e outras entidades para promover a gastronomia da comunidade.

O IIM já publicou vários livros sobre a cozinha macaense, que vão “muito em breve” estar à venda para todo o mundo na página da instituição na internet, disse Rufino Ramos. A plataforma está em fase de “testes finais” após ter conseguido, com a ajuda da Caixa Económica Postal, dar a volta à falta de reconhecimento da RAEM por parte dos principais sistemas internacionais de pagamento electrónico.

Macau foi formalmente designada pela UNESCO como Cidade Criativa na área da gastronomia a 31 de Outubro passado. Entretanto a Direcção dos Serviços do Turismo lançou já a iniciativa “2018 Ano da Gastronomia de Macau”. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura reiterou na terça-feira a promessa de construir num dos terrenos recuperados pelo Governo um centro de ensino culinário, cuja gestão vai estar a cargo do IFT.