Cecília Tse regressa à DST, mas com nova função

A ex-presidente do Instituto Cultural (IC), Cecília Tse, vai regressar à Direcção dos Serviços de Turismo (DST) para ocupar uma outra posição, avançou ontem Helena de Senna Fernandes, directora do organismo. Cecília Tse foi sub-directora da DST, antes de ter assumido o cargo de presidente do IC, a 19 de Dezembro do ano passado, do qual se demitiu na passada segunda-feira por motivos de doença.

“Só depois de recuperar é que vamos ver onde vamos colocar Cecília Tse, porque agora ela não vai poder voltar ao serviço por [razões de] doença. Ainda temos de confirmar como é que vai ser a situação quando regressar definitivamente, onde a vamos colocar. Agora não sei responder, nem devo prever a situação”, disse aos jornalistas Helena de Senna Fernandes, apontando que recebeu outro atestado médico de Tse que se estende até meados de Fevereiro.

A dirigente indicou que ainda não tem informações sobre quem ocupará o cargo na vice-presidência da DST. “Estamos ainda a conversar com o secretário [para os Assuntos Sociais e Cultura] sobre o potencial candidato”, afirmou Senna Fernandes. J.F.