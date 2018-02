Atribuição de matrículas aumentou 29% no último trimestre de 2017

Nos últimos três meses de 2017, foram atribuídas novas matrículas a quase cinco mil veículos, correspondendo a um aumento de 29% em termos anuais. De acordo com dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), no cômputo geral do ano passado, o número de veículos com novas matrículas ultrapassou os 18 mil, ou seja, aumentou em mais de 20%.

Este crescimento, explica o mesmo organismo, ficou a dever-se, principalmente, ao aumento do número de motociclos em quase 35%. Até ao final do ano transacto, estavam registados em Macau mais de 241 mil veículos. Ainda de acordo com o mesmo organismo, no quarto trimestre de 2017 foram registados 3.630 acidentes de viação que fizeram 1.167 vítimas, correspondendo, respectivamente, a uma diminuição de 16,4% e 8,5%.

Nos 12 meses do ano passado ocorreram 14.717 acidentes de viação, menos 4,1% face a 2016. Estes fizeram 4.714 vítimas, das quais oito foram mortais.