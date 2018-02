Amélia António mantém apoio à família vítima de incêndio e alega “turbulência jornalística”

Os fundos de mais de 50 mil patacas recolhidas na campanha de angariação a favor da família portuguesa desalojada na sequência de um incêndio no apartamento em que viviam vão ser entregues em data a anunciar. A garantia foi dada pela presidente da Casa de Portugal, Amélia António, referindo que a família “continua a não ter solução para a casa”.

Cláudia Aranda

A Casa de Portugal vai proceder, em data a anunciar, à entrega dos fundos recolhidos na campanha de angariação a favor da família de Helena e Luís Pereira, desalojados na sequência de um incêndio no apartamento que habitavam na madrugada de 10 de Janeiro. Até domingo haviam sido recolhidas entre 50 e 60 mil patacas, segundo a Casa de Portugal. A associação está a acompanhar a situação “para perceber como gerir o assunto”, adiantou ontem ao PONTO FINAL a presidente da Casa de Portugal, Amélia António.

“Tanto quanto sei nada se alterou de fundamental relativamente à situação. As pessoas continuam a não ter solução para a casa, não têm substituição para as coisas que se queimaram, portanto está tudo em aberto. O seguro não foi alterado, o senhorio não disse se vai fazer obras, portanto o que houve foi alguma turbulência jornalística à volta deste caso”, disse a presidente da associação.

O caso chegou à comunicação social por via de um apelo dirigido à imprensa para a divulgação do pedido de ajuda lançado pela Casa de Portugal. Na altura, o PONTO FINAL contactou o casal vítima do incêndio que negou responsabilidades, alegando haver um seguro associado ao apartamento que esperava que fosse accionado pelo proprietário por forma a cobrir as despesas associadas a perdas e danos.

A presidente da Casa de Portugal explicou que não compete à associação entrar em contacto com os senhorios, mas que reagiu à situação de dificuldade em que vivia a família. “A Casa de Portugal toma conhecimento de que há uma família que está em situação de dificuldade, tem conhecimento de que houve um incêndio, amigos próximos procuram-nos a pedir ajuda, dão-nos conta da situação difícil em que estão, e nós transmitimos isso. Digamos que criámos as condições para se gerar meios para se poder ajudar a família, não somos entidade para ir fazer contraditórios ou de metermo-nos a falar com o senhorio, isso ultrapassa a atitude de solidariedade que compete à Casa ter, não me parece que seja razoável isso”, disse.

Questionada pelo PONTO FINAL se a Casa de Portugal presta outro tipo de apoios para além da divulgação de campanhas de recolhas de fundo, nomeadamente aconselhamento jurídico, Amélia António respondeu que esse tipo de ajuda “não foi solicitada” da parte do casal.

“O que me apercebo é que as pessoas faziam a sua vida normal, faziam um esforço para ter a filha a estudar em Londres, mas não estariam preparados para enfrentar uma situação extraordinária de dificuldade. Acho que tudo o que vai para além disto não nos compete a nós”, sublinhou Amélia António.

Na terça-feira foi tornado público, através da imprensa local, que os proprietários da habitação, situada no complexo residencial Ocean Garden, são a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, e o Chefe do Gabinete do Procurador da RAEM, Tam Peng Tom. O PONTO FINAL entrou em contacto com o proprietário Tam Peng Tom, que optou por não prestar declarações alegando que já tinha prestado esclarecimentos à imprensa.