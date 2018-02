No ano passado, foram mais de 10 milhões os visitantes do interior da China que entraram em Macau com um visto individual, correspondendo a 47,8% do número total de turistas. Até ao final do ano passado, o número acumulado de turistas da China continental, que tinham visitado a RAEM com esta modalidade de visto, ultrapassou a barreira dos 100 milhões, de acordo com dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Economia. C.V.N

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...