Vong Hin Fai: Momento não é “oportuno” para deputados conhecerem resposta dada ao TSI

Não é o “momento oportuno” para ser dado a conhecer aos deputados o conteúdo da resposta endereçada por Ho Iat Seng ao Tribunal de Segunda Instância (TSI). Assim respondeu ontem Vong Hin Fai, quando questionado pelos jornalistas sobre se os parlamentares têm ou não o direito de saber que explicação apresentou o presidente da Assembleia Legislativa (AL) acerca da suspensão de mandato de Sulu Sou. Apesar de o advogado entender que “todos os deputados devem ter acesso” à informação em questão, o mesmo questiona “qual é o momento mais oportuno para ter acesso a esta matéria”.

“[Os deputados] têm direito mas qual é o momento oportuno? Esta matéria ainda não foi distribuída, a meu ver não é oportuno. Toda a gente sabe que estão pendentes esses processos nas instâncias competentes e, neste momento, não convém ser doutra maneira”, declarou. E quando entende Vong Hin Fai ser o momento oportuno? “Cabe ao senhor presidente [da AL decidir]”. Porém, para o deputado, enquanto estiverem pendentes os processos em tribunal, esta informação não deve ser divulgada, “para que não haja intervenção judicial”.

“De acordo com o nosso regimento, o presidente da Mesa tem o poder, as funções e o dever para assegurar a execução das deliberações tomadas pelo plenário. Isto está legalmente previsto no nosso regimento. Nos termos do regimento, para assegurar a execução de todas as deliberações tomadas pelo plenário, o nosso presidente e a Mesa têm o dever de assegurar a sua execução”, afirmou Vong Hin Fai.

Nesta segunda feira, o deputado José Pereira Coutinho enviou uma carta a Ho Iat Seng a exigir que fosse dado a conhecer aos membros da Assembleia o conteúdo da resposta que o presidente da AL endereçou ao TSI. O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau diz ser “uma falta de respeito” que, ao fim de duas semanas, esta informação ainda não tenha sido divulgada e ameaçou levar Ho a tribunal caso não obtenha uma resposta. C.V.N