The xx tocam amanhã em Hong Kong

A banda The xx actua amanhã em Hong Kong, na AsiaWorld Expo (Hall 5). Esta é segunda escala na digressão asiática da banda inglesa, que teve o seu arranque em Jacarta, Indonésia, no passado dia 24 de Janeiro. Depois de Hong Kong, o trio vai actuar em Pequim, Taipé, Manila, Osaka e Chiba-shi, no Japão, e na Coreia.

O trio baseado em Londres, constituído por Romy Madley-Croft, Oliver Sim e Jamie Smith, lançou já três álbuns. O álbum de estreia, xx, editado em 2009 deu início a um fenómeno de culto que, quase nove anos depois, continua a mover multidões. Seguiu-se Coexist, editado em 2012.

I See You, o terceiro disco do trio britânico, chegou em Janeiro de 2017 às lojas e plataformas digitais, tendo sido gravado entre Março de 2014 e Agosto de 2016. I See You terá sido influenciado pela sonoridade de In Colour, disco a solo de Jamie xx, editado em 2015, e considerado um dos maiores sucessos daquele ano, em termos de crítica e comerciais.

O próprio músico disse que a banda adoptou “um conceito inteiramente diferente” para o terceiro novo álbum, que considerou “mais aberto e expansivo”, de acordo com artigo publicado na revista portuguesa Blitz.